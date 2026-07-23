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V Prešovskej nemocnici ROBOTICKY ODOPEROVALI za polrok 100 pacientov
V rámci chirurgického oddelenia lekári doteraz vykonali 35 robotických operácií.
Autor TASR
Prešov 23. júla (TASR) - Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove odoperovala pomocou robotického systému da Vinci už 100 pacientov. Tento počet dosiahla necelých šesť mesiacov od zavedenia technológie do prevádzky. Operačné tímy z oddelení urológie, chirurgie a gynekológie postupne využívajú systém pri čoraz náročnejších výkonoch a pripravujú sa na ďalšie rozšírenie jeho využitia. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Daniela Troligová.
„Keď sme v januári tohto roka predstavili robotický systém da Vinci v našej nemocnici, hovorili sme o začiatku novej éry. Dnes už môžeme hovoriť o konkrétnych výsledkoch. Sto úspešne zoperovaných pacientov je dôkazom, že sme sa vydali správnym smerom. Nejde len o technológiu, ale o zabezpečenie špičkovej a bezpečnej zdravotnej starostlivosti pre našich pacientov,“ uviedla riaditeľka nemocnice Ľubica Hlinková.
Najväčší podiel robotických operácií zatiaľ realizovalo urologické oddelenie, kde operatéri vykonali 48 roboticky asistovaných radikálnych prostatektómií u pacientov s lokalizovaným karcinómom prostaty. Podľa primára urologického oddelenia Ivana Viľchu robotická chirurgia prináša operatérom dokonalý prehľad v operačnom poli a mimoriadnu presnosť, čo sa priamo premieta aj do vyššej bezpečnosti výkonov.
„Zaznamenali sme hlavne výrazné skrátenie doby hospitalizácie, v priemere o tri dni oproti siedmim pri otvorených operáciách. Pacienti sú príjemne prekvapení nízkou mierou bolestivosti, rýchlou rekonvalescenciou a skorým návratom do bežného života,“ doplnil Viľcha. Urologické oddelenie plánuje po letnom období zvýšiť počet robotických výkonov a rozšíriť ich aj o operácie obličiek. Rovnako sa počíta s rekonštrukčnými operáciami močového traktu.
V rámci chirurgického oddelenia lekári doteraz vykonali 35 robotických operácií. V 17 prípadoch išlo o nízke resekcie u pacientov s karcinómom konečníka. Robotický systém využívajú chirurgovia aj pri operáciách nádorov hrubého čreva.
„Pri nádoroch uložených nízko v oblasti konečníka je robotický systém neoceniteľnou pomocou. Najmä v stiesnených anatomických pomeroch malej panvy. Vďaka precíznej preparácii, dokonalej vizualizácii operačného poľa a presnému odstráneniu lymfatických uzlín umožňuje zvládnuť aj veľmi náročné prípady bezpečne, s väčšou istotou a pacientom dáva nádej na zachovanie konečníka,“ povedal primár chirurgického oddelenia Ján Vaško.
Na gynekologicko-pôrodníckom oddelení bolo doteraz vykonaných 17 robotických operácií. Išlo prevažne o benígne hysterektómie pri nezhubných ochoreniach maternice. Robotický systém však už pomohol aj pri výrazne náročnejších výkonoch. Za taký označuje primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia Jozef Dzurilla roboticky asistovanú totálnu laparoskopickú hysterektómiu spojenú s rekonštrukciou panvového dna pomocou implantátu.
Robotický systém da Vinci patrí podľa Troligovej v súčasnosti medzi najmodernejšie technológie minimálne invazívnej chirurgie. Na celom svete sa systém používa v priemere každých 16,8 sekundy.
„Keď sme v januári tohto roka predstavili robotický systém da Vinci v našej nemocnici, hovorili sme o začiatku novej éry. Dnes už môžeme hovoriť o konkrétnych výsledkoch. Sto úspešne zoperovaných pacientov je dôkazom, že sme sa vydali správnym smerom. Nejde len o technológiu, ale o zabezpečenie špičkovej a bezpečnej zdravotnej starostlivosti pre našich pacientov,“ uviedla riaditeľka nemocnice Ľubica Hlinková.
Najväčší podiel robotických operácií zatiaľ realizovalo urologické oddelenie, kde operatéri vykonali 48 roboticky asistovaných radikálnych prostatektómií u pacientov s lokalizovaným karcinómom prostaty. Podľa primára urologického oddelenia Ivana Viľchu robotická chirurgia prináša operatérom dokonalý prehľad v operačnom poli a mimoriadnu presnosť, čo sa priamo premieta aj do vyššej bezpečnosti výkonov.
„Zaznamenali sme hlavne výrazné skrátenie doby hospitalizácie, v priemere o tri dni oproti siedmim pri otvorených operáciách. Pacienti sú príjemne prekvapení nízkou mierou bolestivosti, rýchlou rekonvalescenciou a skorým návratom do bežného života,“ doplnil Viľcha. Urologické oddelenie plánuje po letnom období zvýšiť počet robotických výkonov a rozšíriť ich aj o operácie obličiek. Rovnako sa počíta s rekonštrukčnými operáciami močového traktu.
V rámci chirurgického oddelenia lekári doteraz vykonali 35 robotických operácií. V 17 prípadoch išlo o nízke resekcie u pacientov s karcinómom konečníka. Robotický systém využívajú chirurgovia aj pri operáciách nádorov hrubého čreva.
„Pri nádoroch uložených nízko v oblasti konečníka je robotický systém neoceniteľnou pomocou. Najmä v stiesnených anatomických pomeroch malej panvy. Vďaka precíznej preparácii, dokonalej vizualizácii operačného poľa a presnému odstráneniu lymfatických uzlín umožňuje zvládnuť aj veľmi náročné prípady bezpečne, s väčšou istotou a pacientom dáva nádej na zachovanie konečníka,“ povedal primár chirurgického oddelenia Ján Vaško.
Na gynekologicko-pôrodníckom oddelení bolo doteraz vykonaných 17 robotických operácií. Išlo prevažne o benígne hysterektómie pri nezhubných ochoreniach maternice. Robotický systém však už pomohol aj pri výrazne náročnejších výkonoch. Za taký označuje primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia Jozef Dzurilla roboticky asistovanú totálnu laparoskopickú hysterektómiu spojenú s rekonštrukciou panvového dna pomocou implantátu.
Robotický systém da Vinci patrí podľa Troligovej v súčasnosti medzi najmodernejšie technológie minimálne invazívnej chirurgie. Na celom svete sa systém používa v priemere každých 16,8 sekundy.