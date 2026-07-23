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VYHRABALI ODISTENÝ GRANÁT: Našli artefakt z druhej svetovej vojny
Munícia bola značne zaoxidovaná, no plne funkčná a odistená.
Autor TASR
Zvolen 23. júla (TASR) - Pri upratovaní stavebného odpadu vo Zvolene narazili robotníci na granát z druhej svetovej vojny. Munícia bola odistená, evakuovať bolo potrebné aj jednu z bytoviek. Granát zaistil a odviezol privolaný pyrotechnik. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.
K udalosti došlo vo štvrtok v popoludňajších hodinách na ulici J. Jesenského, robotníci muníciu našli počas vypratávacích prác v podkrovných priestoroch.
„Jeden z robotníkov pri práci s lopatou prehrabával starý stavebný odpad, z ktorého vypadol granát. Privolaná policajná hliadka ihneď zaistila okolie a z bezpečnostných dôvodov požiadali obyvateľov, aby opustili bytovku,“ priblížila polícia.
Privolaný pyrotechnik po obhliadke potvrdil, že ide o ručný granát typu RGD-1 ruskej výroby z obdobia druhej svetovej vojny. Munícia bola značne zaoxidovaná, no plne funkčná a odistená.
„Pyrotechnik nebezpečný granát zaistil a za dodržania prísnych bezpečnostných opatrení ho odviezol na miesto, kde bude bezpečne zničený,“ doplnila polícia s tým, že obyvatelia sa po ukončení zásahu mohli vrátiť do svojich domovov.
K udalosti došlo vo štvrtok v popoludňajších hodinách na ulici J. Jesenského, robotníci muníciu našli počas vypratávacích prác v podkrovných priestoroch.
„Jeden z robotníkov pri práci s lopatou prehrabával starý stavebný odpad, z ktorého vypadol granát. Privolaná policajná hliadka ihneď zaistila okolie a z bezpečnostných dôvodov požiadali obyvateľov, aby opustili bytovku,“ priblížila polícia.
Privolaný pyrotechnik po obhliadke potvrdil, že ide o ručný granát typu RGD-1 ruskej výroby z obdobia druhej svetovej vojny. Munícia bola značne zaoxidovaná, no plne funkčná a odistená.
„Pyrotechnik nebezpečný granát zaistil a za dodržania prísnych bezpečnostných opatrení ho odviezol na miesto, kde bude bezpečne zničený,“ doplnila polícia s tým, že obyvatelia sa po ukončení zásahu mohli vrátiť do svojich domovov.