Streda 27. máj 2026
TRAGÉDIA V N. TATRÁCH: Robotníka privalil strom, zraneniam podľahol

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Vyšná Boca 27. mája (TASR) - Lesného robotníka v stredu na poludnie v Starobocianskej doline v oblasti Pod Michalom v Nízkych Tatrách privalil strom. Päťdesiatročný muž napriek snahe záchranárov zraneniam podľahol. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojom webe.

Žiadosť o pomoc pre robotníka prijalo Operačné stredisko tiesňového volania HZS na poludnie. Mužovi na pomoc okamžite vyrazili traja horskí záchranári z Oblastného strediska HZS Nízke Tatry Juh, súčasne o súčinnosť požiadali aj Vrtuľníkovú záchrannú zdravotnú službu z Popradu. „Žiaľ, napriek enormnej snahe všetkých zúčastnených sa muža zachrániť nepodarilo a lekár mohol konštatovať už len smrť. Telo nebohého bolo transportované do údolia a odovzdané pohrebnej službe,“ uviedla HZS.

