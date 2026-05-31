Rocková škola oslávi 15. výročie vzniku benefičným koncertom v Nitre
Podľa organizátorov sa koncert za uplynulé štyri ročníky stretol s pozitívnou odozvou návštevníkov aj účinkujúcich.
Autor TASR
Nitra 31. mája (TASR) - Rocková škola oslávi 15. výročie svojho vzniku benefičným koncertom Nitránsky Rock N Roll, ktorý sa uskutoční v nedeľu o 15.00 h v priestoroch Starého dvora v centre Nitry. Na podujatí majú vystúpiť viaceré skupiny, ktorých členovia boli kedysi žiakmi školy. Organizátori o tom informovali na sociálnej sieti.
„Deti a mládež z Rockovej školy majú možnosť zahrať si na jednom pódiu a neformálne sa stretnúť s významnými hudobníkmi regiónu,“ ozrejmili. Program doplní aj skupina Kazetofón, v ktorej pôsobí mentor školy.
Podľa organizátorov sa koncert za uplynulé štyri ročníky stretol s pozitívnou odozvou návštevníkov aj účinkujúcich. Konanie v netradičnom priestore Starého dvora má podľa nich prispieť k atraktivite podujatia a obohatiť kultúrny a spoločenský život v Nitre.
Výťažok z koncertu bude venovaný na prevádzku voľnočasového zariadenia Rocková škola, ktoré sa venuje neformálnemu hudobnému vzdelávaniu detí a mládeže. Podujatie podporili z verejných zdrojov Nitriansky samosprávny kraj a mesto Nitra.
