Ročný cestovný lístok v košickej MHD zlacnel, pribudnú aj novinky

Košice 3. januára (TASR) - Ročný cestovný lístok (CL) v košickej mestskej hromadnej doprave (MHD) je od začiatku tohto roka lacnejší, cena klesla z 242 eur na 199 eur. Po novom môžu cestujúci jeho platnosť zároveň pozastaviť na 30 dní. Rozšíriť sa má aj ponuka virtuálnych cestovných lístkov.



Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) predpokladá, že zníženie ceny ročného predplatného CL ho zatraktívni. Za tri roky ich predal dokopy 996. Z toho v roku 2019 to bolo 269 kusov, v roku 2020 išlo o 404 kusov a v uplynulom roku ich predal 323. Medziročný pokles pripisuje najmä pandémii nového koronavírusu a tiež poklesu dôvery cestujúcej verejnosti voči jeho využiteľnosti v prípade zavedenia obmedzení. „Predpokladaný nárast predaja ročných CL a nárast tržieb je vo výške 30 percent, čo predstavuje 420 kusov,“ uvádza DPMK v materiáloch, ktoré vlani v decembri schválilo mestské zastupiteľstvo.



Ďalšou zmenou je, že držitelia ročného CL môžu DPMK požiadať o pozastavenie jeho platnosti na 30 dní, keď ho nebudú využívať. Následne im lístok o daný čas predĺžia.



Na cestovaní v košickej MHD by mali ušetriť aj vysokoškoláci. „Ak úspešní maturanti či bakalári predložia potvrdenie o prijatí na vysokú školu, respektíve na druhý stupeň vysokoškolského štúdia, budú mať nárok na polovičné cestovné vždy až do 30. septembra daného roku,“ vysvetľuje magistrát na svojej webovej stránke.



DPMK zároveň v najbližších dňoch zavedie virtuálne cestovné lístky, ktoré budú k dispozícii aj na 7, 30, 90, 180 a 365 dní. Stáť budú rovnako ako tie kúpené priamo vo vozidle prostredníctvom bezkontaktnej čipovej karty (BČK). Výnimkou bude virtuálny týždňový lístok, ktorý bude výhodnejší.