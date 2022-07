Rodeo prilákalo do obce Mengusovce desiatky divákov

Mengusovce 30. júla (TASR) - Tradičné Mengusovské rodeo prilákalo v sobotu do obce pod Tatry desiatky divákov. Súťažiacich, naopak, odradila predpoveď počasia, organizátor podujatia Miroslav Javorek pre TASR uviedol, že ich očakávali minimálne raz toľko.



"Napokon sme mali veľmi príjemné počasie, súťažilo sa dohromady v piatich disciplínach, lasových a rýchlostných. Myslím si, že diváci sa mali na čo pozerať," skonštatoval Javorek. Dodal, že tradícia vznikla v Mengusovciach pred viac ako 25 rokmi, tento rok sa pre prestávku spojenú s pandémiou konal 23. ročník podujatia.



Jednou zo súťažiacich bola aj 17-ročná Ema Kuzmová z Malého Slavkova, ktorá súťaží sama, ale aj so svojím otcom. "Pred dvoma rokmi som začala pretekať, otec sa lasám v aréne venuje už dlhšie, ja som skôr na tie rýchlostné disciplíny. Je to pre mňa odreagovanie, baví ma ten adrenalín a oddych pri koňoch," zhodnotila s tým, že pri rýchlostných súťažiach ide na koni rýchlosťou aj 45 kilometrov za hodinu.



Jednu z lasových disciplín ovládol Dávid Groman. "Najnáročnejšie je sa priblížiť ku krave, keď je rozbehnutá, a potom ju chytiť lasom," uviedol. Tomuto športu sa venuje viac ako šesť rokov, so svojím koňom je aj dvojnásobným majstrom Slovenska. "Milujeme kone a je to forma, ako sa odreagovať," dodal.