Rodičia nebudú platiť za zatvorené škôlky, zhodli sa starostovia

Bratislava 25. marca (TASR) – V Bratislave nebudú platiť rodičia poplatky za materské školy a školské kluby, ak tie budú pre opatrenia v súvislosti s novým koronavírusom zatvorené. Zhodli sa na tom bratislavskí starostovia, ktorí v rámci Regionálneho združenia mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy rokovali on-line o aktuálnych témach v súvislosti s novým koronavírusom. Starostovia zároveň rozhodli, že pre pandémiu zrušia mestské časti v Bratislave do 30. júna organizovanie kultúrnych podujatí.



Starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová tvrdí, že je nutné vybrané a nevyužité poplatky za prevádzku školských zariadení občanom vrátiť. "Inak by išlo o neoprávnené obohatenie," myslí si. Súhlasila s tým aj väčšina bratislavských starostov. Otázkou je iba konkrétna technická realizácia, pretože každá mestská časť má platenie poplatkov upravené inak. Niekde sa platí za aktuálny mesiac, inde sú zaplatené do konca školského roka. "Po diskusii sa starostovia zhodli, že rodičia nebudú platiť poplatky za prevádzku počas dní, keď služba nebola poskytnutá. Preplatky budú vrátené rodičom pri vyúčtovaní a postup vrátenia si každá mestská časť zabezpečí individuálne podľa platného všeobecne záväzného nariadenia," informovalo o tom regionálne združenie.



Zápisy do škôl sa budú podľa starostov konať väčšinou elektronicky, bez prítomnosti rodičov či detí, a to v termíne od 15. apríla do 30. apríla. Zápisy do materských škôl budú počas mája. V oboch prípadoch nebude podľa združenia potrebné dokladať potvrdenie od lekára.



Starostovia potvrdili, že materské školy, základné školy i ďalšie školské zariadenia v Bratislave sú vo všetkých mestských častiach pre opatrenia v súvislosti s novým koronavírusom zatvorené až do odvolania. Časť zamestnancov školských zariadení si podľa regionálneho združenia čerpá dovolenku, časť pracuje z domu. "Platy zamestnancov základných škôl by sa nemali meniť, sú financované transferom zo štátu a školy majú právnu subjektivitu," povedal predseda regionálneho združenia a starosta Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa.



Iná situácia je pri zamestnancoch materských škôl. Viacerí starostovia uviedli, že mnohí z týchto zamestnancov si čerpajú dovolenky, pretože je tu reálna možnosť, že budú musieť byť otvorené počas leta vzhľadom na požiadavky obyvateľov. "Tlak na otvorenie materských škôl môže byť reálny aj v našej mestskej časti vzhľadom na aktuálnu situáciu vo Volkswagene," upozornil starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír. Bratislavskí starostovia sa zhodli na tom, aby sa neznižovali mzdy učiteľom a pracovníkom materských škôl. Starosta Vajnôr Michal Vlček v tejto súvislosti odporučil zapojiť ich do činností prospešných pre mestské časti, napríklad do dobrovoľníckych aktivít.



Počas rokovania sa starostovia zhodli na potrebe zrušenia kultúrnych podujatí na najbližšie obdobie. Starosta Dúbravky Martin Zaťovič navrhol koordinovať tento postup aj s magistrátom. "Nebolo by vhodné, keby magistrát podujatia organizoval a mestské časti nie," podotkol. Starostovia rozhodli, že mestské časti zrušia organizovanie kultúrnych podujatí do 30. júna tohto roku. "Ak by sa situácia radikálne zmenila, pristúpia mestské časti k príprave podujatí individuálne, ale pravdepodobne v inom ekonomickom režime, ako je štandardné," podotklo združenie.