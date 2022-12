Rodičia v Banskej Bystrici zaplatia za škôlku 32 eur mesačne

Banská Bystrica 14. decembra (TASR) - Rodičia škôlkarov v Banskej Bystrici zaplatia od nového roka za materskú školu (MŠ) o 100 percent viac. Rozhodli o tom v utorok (13. 12.) mestskí poslanci, ktorí schválili nové všeobecne záväzné nariadenie, ktoré stanovuje príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na jedno dieťa v MŠ na 32 eur mesačne. Doteraz to bolo 16 eur.



Príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov jedálne škôlky, ktorý zahŕňa mzdy kuchárok, spotrebiče, hrnce alebo čistiace potreby, sa zvyšuje zo 4,50 eura na deväť eur mesačne. Denný finančný príspevok na stravovanie v MŠ, teda desiata, obed a olovrant, bude spolu vo výške 2,10 eura. Ten sa rovná sume nákupu potravín a určuje ho štát. Rodičia žiaka na prvom stupni základnej školy uhradia za jeden obed 1,70 eura a žiaka na druhom stupni 1,90 eura.



"Rodinná politika, ktorou sa štát prezentuje pred verejnosťou, bude z drvivej väčšiny financovaná práve z rozpočtov samospráv. Rodiny síce dostanú vyšší daňový bonus od štátu vo výške 140 eur na jedno dieťa plus rodinné prídavky v sume 60 eur, avšak zavedením vyšších poplatkov v oblasti školstva ich vrátia samosprávam naspäť. Zachovanie školstva je pre nás úplná priorita, preto je nutné upraviť poplatky za materské školy," zdôvodnila Zuzana Detková, poverená vedením ekonomického odboru Mestského úradu v Banskej Bystrici.



Na legislatívne zmeny a rodinný balíček z dielne ministerstva financií v čase rekordnej inflácie a energetickej krízy radnica dopláca zo svojho rozpočtu sumou viac ako 13,4 milióna eur.



"Ideme do veľmi ťažkých časov. Negatívne dosahy legislatívy na naše rozpočty, prijímanie nekoordinovaných rozhodnutí vlády bez analýz finančných dosahov na mestá, to všetko bez predchádzajúcej partnerskej komunikácie, nás ruinuje. Na jednej strane rodiny či zamestnanci dostanú viac, na strane druhej im my musíme vziať, aby sme dokázali zabezpečiť základné vitálne funkcie. Znamená to, že toto ťažké obdobie budeme musieť v budúcom roku riešiť zaťažovaním našich obyvateľov v podobe zvyšovania miestnych daní a poplatkov," reagoval primátor Ján Nosko.