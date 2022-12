Rodičia v Hriňovej zaplatia za škôlku 18 eur mesačne

Hriňová 26. decembra (TASR) – Rodičia škôlkarov v Hriňovej v Detvianskom okrese zaplatia od nového roka za materskú školu (MŠ) viac. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na jedno dieťa v MŠ bude 18 eur mesačne. Doteraz to bolo 15 eur. TASR to potvrdil primátor Hriňovej Stanislav Horník.



Pripomenul, že mesto upravilo príspevok pre zvýšenie finančných limitov na nákup potravín a rast režijných nákladov. "Napriek tomu, že aj v našej samospráve prijímame opatrenia zamerané na úsporu nákladov, musíme v mestskom rozpočte počítať so zvýšením cien energií," podotkol.



Ako dodal, v prípade poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zapracovali zvýšenie pre očakávanú 15-percentnú infláciu. Po novom Hriňovčania zaplatia za smeti 39,02 eura mesačne, doteraz to bolo 33,60 eura. "Je to pre odloženie novej zákonnej povinnosti mechanicko-biologickej úpravy odpadu o jeden rok," spresnil. Podľa primátora všeobecne záväzné nariadenie počíta s možnosťou zníženia poplatku. Platí to pre občanov, ktorí dosiahli vek 65 rokov a osoby mladšie ako 18 rokov, ktoré majú troch a viac súrodencov.



Horník konštatoval, že výška poplatku odzrkadľuje len skutočné náklady spojené s vývozom a spracovaním odpadu. Informoval, že obce a mestá podľa zákona nemôžu odpadové hospodárstvo dotovať zdrojmi z iných oblastí. "V nedávnej minulosti štát výrazne zvýšil poplatok za uloženie odpadu na skládku. Uplynulý rok pribudla aj povinnosť triedenia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu," ukončil.