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Rodičia v Senici diskutovali o budúcnosti škôlok
Mesto uviedlo, že dlhodobý pokles počtu detí výrazne ovplyvňuje fungovanie škôlok.
Autor TASR
Senica 25. júna (TASR) - Zástupcovia mesta Senica, vedenie mestskej materskej školy a rodičia sa v uplynulom týždni na verejnom stretnutí zaoberali budúcnosťou elokovaných pracovísk Materskej školy L. Novomeského. Témou bola plánovaná optimalizácia siete škôlok v súvislosti s klesajúcim počtom detí a zmenami vo financovaní predprimárneho vzdelávania. Radnica o tom informovala na svojom webe.
Mesto uviedlo, že dlhodobý pokles počtu detí výrazne ovplyvňuje fungovanie škôlok. Kým v školskom roku 2022/2023 ich navštevovalo 642 detí, od septembra 2026 sa očakáva približne 408 detí, pričom trend poklesu má podľa samosprávy pokračovať. Mesto už v minulosti znížilo počet elokovaných pracovísk z 12 na súčasných osem a redukovalo aj počet tried.
Podľa vedenia mesta je cieľom optimalizácie sústrediť deti do menšieho počtu plne využitých a kvalitne vybavených pracovísk. Riaditeľka materskej školy Marta Haslová uviedla, že takýto krok môže prispieť k efektívnejšiemu využívaniu verejných zdrojov a stabilizácii predprimárneho vzdelávania.
Rodičia na stretnutí upozornili najmä na otázky dostupnosti škôlok v jednotlivých častiach mesta, dopravnej záťaže, parkovania, bezpečnosti detí a kvality výchovno-vzdelávacieho procesu. Diskusia sa dotkla aj energetickej náročnosti prevádzok a budúceho využitia budov v prípade ich zrušenia.
Samospráva plánuje definitívne rozhodnutie oznámiť pred letnými prázdninami, aby bolo možné pripraviť prípadné organizačné zmeny. Vedenie materskej školy avizovalo individuálnu komunikáciu s rodičmi, ktorých by sa zmeny mohli dotknúť.
Mesto uviedlo, že dlhodobý pokles počtu detí výrazne ovplyvňuje fungovanie škôlok. Kým v školskom roku 2022/2023 ich navštevovalo 642 detí, od septembra 2026 sa očakáva približne 408 detí, pričom trend poklesu má podľa samosprávy pokračovať. Mesto už v minulosti znížilo počet elokovaných pracovísk z 12 na súčasných osem a redukovalo aj počet tried.
Podľa vedenia mesta je cieľom optimalizácie sústrediť deti do menšieho počtu plne využitých a kvalitne vybavených pracovísk. Riaditeľka materskej školy Marta Haslová uviedla, že takýto krok môže prispieť k efektívnejšiemu využívaniu verejných zdrojov a stabilizácii predprimárneho vzdelávania.
Rodičia na stretnutí upozornili najmä na otázky dostupnosti škôlok v jednotlivých častiach mesta, dopravnej záťaže, parkovania, bezpečnosti detí a kvality výchovno-vzdelávacieho procesu. Diskusia sa dotkla aj energetickej náročnosti prevádzok a budúceho využitia budov v prípade ich zrušenia.
Samospráva plánuje definitívne rozhodnutie oznámiť pred letnými prázdninami, aby bolo možné pripraviť prípadné organizačné zmeny. Vedenie materskej školy avizovalo individuálnu komunikáciu s rodičmi, ktorých by sa zmeny mohli dotknúť.