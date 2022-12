Rodičia zaplatia vyššie príspevky v školách a školských zariadeniach

Prievidza 19. decembra (TASR) - Rodičia od budúceho roka zaplatia vyššie príspevky na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza. K navýšeniu samospráva pristúpila pre zvýšené nároky na financovanie originálnych kompetencií.



Podľa takzvaného dotačného všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktoré schválili mestskí poslanci na svojom decembrovom rokovaní, dá mesto v roku 2023 na svoje školy a školské zariadenia v rámci originálnych kompetencií o jeden milión eur viac ako v tomto roku, ozrejmila vedúca odboru školstva a starostlivosti o občana mestského úradu v Prievidzi Beáta Révayová. Navýšenie výdavkov je podľa nej v prvom rade z dôvodu nárastu cien energií a mzdových nákladov.



"Vzhľadom na to, že v roku 2023 nám z pozície štátu zasiahla do rozpočtu miest a obcí legislatíva v podobe daňového bonusu aj zvýšených prídavkov a počíta sa s dosť značným výpadkom podielovej dane, čo zasiahne aj mesto Prievidza, bolo nevyhnutné pristúpiť aj k zvýšeniu poplatkov od rodičov v materskej škole (MŠ), základnej umeleckej škole (ZUŠ), centre voľného času (CVČ), školskom klube detí i školských jedálňach," vysvetlila Révayová.



VZN podľa nej niekoľkokrát pripomienkovali, oproti pôvodnému návrhu došlo k zásadnému zníženiu poplatku v MŠ, ZUŠ, CVČ, a takisto sa znížilo aj pásmo v stravovaní. Pôvodne miestna norma počítala so štvrtým finančným pásmom, na základe poslaneckého návrhu Natálie Svítkovej to bude tretie. "Vedúce jedální sa vyjadrili, že dokážu navariť aj v treťom pásme a, naopak, vstup do štvrtého pásma pokladali už za náročný z hľadiska udržateľnosti stravníkov. Rovnako si robili prehľad v ostatných samosprávach, kde boli rovnaké VZN navrhované s tretím pásmom," zdôvodnila Svítková.



Poslanci neschválili návrh Branislava Gigaca z klubu Lepšia Prievidza o znížení poplatku za pobyt dieťaťa v MŠ. "Mesto totiž v pôvodnom návrhu navrhlo zvýšiť poplatky o 100 percent, dnes pritom rastú poplatky rodičom vo všetkých možných sférach, máme tu energetickú krízu, infláciu a nemyslím si, že by sme mali bremeno zlého hospodárenia štátu alebo mesta prenášať hneď priamo na ľudí," podotkol Gigac. Podľa jeho slov klub chápe postupné zvýšenie poplatkov v školách, preto navrhol sumu za pobyt dieťaťa v MŠ znížiť z pôvodných 42 eur na 28 eur a bol ochotný sa k prehodnoteniu výšky vrátiť, ak by financie nepostačovali. Rodičia budú nakoniec platiť mesačne 35 eur.