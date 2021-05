Rodičom na Neonatologickej klinike UNM pomôže Denník predčasniatka

Martin 25. mája (TASR) – Na Neonatologickej klinike Univerzitnej nemocnice Martin (UNM) budú rozdávať rodičom predčasne narodených detí knižku Denník predčasniatka. Podľa Zuzany Marčekovej z oddelenia marketingovej komunikácie UNM im pomôže lepšie zvládnuť situáciu, v ktorej sa ocitli.



Doplnila, že autorom knihy je Tibor Záhorec, ktorému sa pred tromi rokmi narodil syn predčasne. "Lukáško sa narodil v 28. týždni, vážil len 1170 gramov a meral 39 centimetrov. Pre jeho rodičov znamenal pôrod dva mesiace pred riadnym termínom obrovský stres. Po počiatočnom šoku sa chlapčekov otec rozhodol, že si bude písať denník, do ktorého zaznamenával všetko, čo počas dňa prežil," uviedla Marčeková.



"Písaním denníka som sa vyrozprával so svojich pocitov. Pre nás to bol veľký šok, s ktorým sme sa vyrovnávali postupne. Zisťovali sme, čo to vôbec znamená, že sa nám synček narodil predčasne. V hlave mi skrsla myšlienka, že by som Lukáškov dvojmesačný pobyt v nemocnici zaznamenal do denníka," povedal Záhorec, ktorý si zapisoval, čo každý deň priniesol a text doplnil vždy aj o fotografiu.



V knihe si môžu rodičia v mierne odľahčenej forme prečítať všetky zásadné informácie. "Boli sme príjemne prekvapení kvalitou spracovania a slovami, ktoré Lukáškov otecko adresoval rodičom. Myslím si, že kniha bude pozitívnou motiváciou pre rodičov, aby sa nevzdávali. A že ich cesta, ktorú u nás začínajú, bude síce veľmi dlhá, ale povedie k šťastnému koncu," podotkla primárka Neonatologickej kliniky UNM Katarína Maťašová.



Neonatologickej klinike UNM daroval Tibor Záhorec so svojou rodinou 800 výtlačkov Denníka predčasniatka, 400 pre dievčatá v ružovom prevedení a 400 v modrom pre chlapčekov. "Takáto udalosť nás vždy poteší. Pre ľudí, ktorí na klinike pracujú, je to aj istá forma odmeny za ich prácu. Navyše, je to dar, ktorý pomôže nie len zdravotníkom, ale najmä rodičom, ktorí tu majú hospitalizované deti," povedal počas odovzdávania daru medicínsky riaditeľ UNM Dalibor Murgaš.