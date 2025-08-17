Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Rodina zablúdila v Slovenskom raji: Pomohli im horskí záchranári

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Rodina sa nachádzala v doline Berezinec pri vodnej nádrži Klauzy.

Autor TASR
Hrabušice 17. augusta (TASR) - Poľská rodina so štyrmi deťmi zablúdila v tme v Slovenskom raji. Na pomoc jej prišli horskí záchranári. Informujú o tom na svojej webovej stránke.

Horská záchranná služba (HZS) prijala žiadosť o pomoc v sobotu (16. 8.) večer. Rodina sa nachádzala v doline Berezinec pri vodnej nádrži Klauzy. „Dvaja dospelí a štyri deti mali v pláne prejsť trasu vedúcu cez Sokoliu dolinu a vrátiť sa naspäť na Podlesok, no zišli z chodníka a v tme zablúdili,“ uvádza HZS s tým, že na pomoc im pozemne vyrazili horskí záchranári slúžiaci na Čingove.

Poľských turistov transportovali terénnym vozidlom na Podlesok. Keďže nemali žiadne zranenia, ďalej už na vlastnú žiadosť pokračovali samostatne.

