Rodinná ekofarma arónie v Pitelovej očakáva štedrú úrodu

Pitelová 31. mája (TASR) - V aróniovom sade v obci Pitelová (okres Žiar nad Hronom) očakávajú tento rok aj napriek jarným mrazom a suchám bohatú úrodu. Rodinnú ekofarmu zameranú na pestovanie tejto odolnej plodiny bohatej na antioxidanty tu na jar v roku 2016 založili manželia Michaela a Peter Jagošovci.



Aróniový sad sa rozprestiera na výmere jeden hektár, podľa Jagoša v ňom majú aktuálne vysadených približne 3800 kríkov troch odrôd. "Jedna z toho je zimná alebo neskorá odroda pomenovaná po Mičurinovi, takže Arónia Mičurin," priblížil s tým, že v budúcnosti plánujú sad ešte rozšíriť. Aróniu v sade dopĺňa výsadba čučoriedok a starých odrôd ovocných stromov.



Jagoš uviedol, že vzhľadom na kvetenstvo očakávajú tento rok "slušnú úrodu". "Sad je odkvitnutý a momentálne sa tvoria plody, je ich dosť veľké množstvo, možno dvojnásobné oproti minulému roku, keďže sad naberá na plodnosti," poznamenal.



Keďže ide o odolnú plodinu, ktorá nie je napádaná škodcami a chorobami, produkcia je bio. Od roku 2018 je ekofarma zaradená aj v systéme ekologického poľnohospodárstva. "Nepoužívame žiadne chemické postreky ani umelé hnojivá. Jednak to arónia nepotrebuje, nemá nejakých prirodzených vážnych škodcov, nie je tam potrebné aplikovať nič," vysvetlil Jagoš.



Vďaka svojej lokalite, kde je vysadená, tiež kríkom neublížili vlaňajšie či tohtoročné jarné prízemné mrazy. Arónia je tiež odolná voči suchu, v čase najväčšieho nedostatku vlahy ju v sade zavlažujú kvapkovou závlahou.



Sezóna zberu arónie trvá podľa Jagoša približne od konca augusta do polovice októbra. Arónia má podľa neho tú výhodu, že sa neskazí a neopadá, keď dozrie, naopak naberá na sladkosti. Úroda putuje predovšetkým ku koncovým lokálnym odberateľom a nie do obchodných sietí.



Keďže ide o menej známe ovocie, ktoré má však veľké zdravotné benefity, snahou manželov je čo najviac ho ľuďom priblížiť. "Snažíme sa skôr na to ľudí naučiť. Aby sa tí, ktorí aróniu nepoznajú, o nej dozvedeli a tí, ktorí ju poznajú, aby produkty alebo samotné surové ovocie mali dostupné, pokiaľ majú oň záujem," zhodnotil. Ekofarma im ponúka nielen surové ovocie, ale aj niekoľko produktov z neho. Z prebytkov vyrábajú ovocné šťavy, štyri druhy lekváru, víno a ponúkajú aj sušené plody.