Rodinné domy v B. Bystrici dostanú 30 kusov vriec na plasty a kovy

Banská Bystrica 27. decembra (TASR) - Pre zabezpečenie zberu vytriedených zložiek komunálneho odpadu od rodinných domov aj v budúcom roku plánuje banskobystrická samospráva v týchto dňoch distribuovať 30 kusov vriec do každej domácnosti. Pripojí k nim i brožúru Kam s komunálnym odpadom v Banskej Bystrici v roku 2024. TASR o tom informoval Miroslav Strelec z kancelárie primátora.



Mesto začalo so zberom vytriedených zložiek komunálneho odpadu v individuálnej bytovej výstavbe od augusta tohto roka. Do viac ako 4300 rodinných domov distribuovalo prostredníctvom zmluvnej spoločnosti 240-litrové nádoby na papier a 120-litrové vrecia na plasty, kovy a viacvrstvové kombinované materiály.



"Ak by obyvateľom domov vrecia nedoručili alebo im vznikne nárok na službu počas roka, je možné si vrecia na plasty, kovy a viacvrstvové kombinované materiály prevziať v zbernom dvore v Radvani pri železničnej stanici," konštatoval Strelec.



Otváracie hodiny v zbernom dvore sú v pracovných dňoch od 8.30 do 17.30 h, v sobotu do 17.00 h. Harmonogramy na zber odpadu v roku 2024 sú zverejnené na webe mesta.