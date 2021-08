Rodinná dráma na Zemplíne sa takmer skončila tragicky

Michalovce 12. augusta (TASR) – Trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy v štádiu pokusu a prečin porušovania domovej slobody vedie vyšetrovateľ kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach v súvislosti s udalosťami, ku ktorým došlo v stredu (11. 8.) podvečer v rodinnom dome v jednej z obcí Michalovského okresu. Ako TASR informovala hovorkyňa košického KR PZ Jana Mésarová, rodinnú drámu medzi mužom, jeho bývalou manželkou a ich synom ukončil policajt v čase svojho osobného voľna.



"Podľa doterajšieho vyšetrovania je zo skutku podozrivý 54-ročný Michalovčan, ktorý mal neoprávnene vniknúť do rodinného domu. Po predchádzajúcej hádke mal na syna zaútočiť nožom a spôsobiť mu bodnorezné poranenia. Bývalej manželke, ktorá chcela brániť svojho syna, mal taktiež nožom spôsobiť bodnoreznú ranu," priblížila Mésarová s tým, že podozrivý mal potom viaceré zranenia spôsobiť i sám sebe.



Krik ženy o pomoc mal začuť aj policajt vo svojom osobnom voľne. "Ani na sekundu neváhal a útočníka na mieste spacifikoval. Potom ihneď privolal na miesto záchranné zložky," doplnila hovorkyňa.



Podľa predbežných lekárskych správ utrpela žena pri útoku zranenia s predpokladanou dobou liečenia do 21 dní, chlapec sa bude zo zranení liečiť viac ako 42 dní. So svojimi zraneniami skončil v nemocnici i útočník.