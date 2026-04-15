RODINNÝ DOM V PLAMEŇOCH: Oheň sa šíril aj na ďalšie objekty v Hradišti
Autor TASR
Autor TASR
Hradište 15. apríla (TASR) - Zásah hasičov si v utorok (14. 4.) popoludní vyžiadal požiar rodinného domu a prístavby v Hradišti (okres Partizánske). Vplyvom sálavého tepla a intenzity horenia sa rozšíril i na ďalšie objekty v blízkosti domu. Predbežnú škodu vyčíslili na 100.000 eur. Informoval o tom v stredu na sociálnej sieti Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).
„Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar zlikvidovali viacerými hasebnými prúdmi za súčasného rozoberania strešnej konštrukcie stavieb. Zároveň pomocou termovíznej kamery vyhľadávali skryté ohniská a dohášali ich,“ opísal HaZZ.
Pri udalosti podľa neho nedošlo k žiadnemu zraneniu, príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania.
Na mieste zasahovali príslušníci Okresného riaditeľstva HaZZ v Partizánskom, Bánovciach nad Bebravou a Prievidzi spolu s členmi Dobrovoľného hasičského zboru obce Skačany a Nitrianske Rudno.
