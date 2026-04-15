Streda 15. apríl 2026Meniny má Fedor
RODINNÝ DOM V PLAMEŇOCH: Oheň sa šíril aj na ďalšie objekty v Hradišti

Foto z miesta požiaru. Foto: Hasičský a záchranný zbor

Na mieste zasahovali príslušníci Okresného riaditeľstva HaZZ v Partizánskom, Bánovciach nad Bebravou a Prievidzi spolu s členmi Dobrovoľného hasičského zboru obce Skačany a Nitrianske Rudno.

Autor TASR
Hradište 15. apríla (TASR) - Zásah hasičov si v utorok (14. 4.) popoludní vyžiadal požiar rodinného domu a prístavby v Hradišti (okres Partizánske). Vplyvom sálavého tepla a intenzity horenia sa rozšíril i na ďalšie objekty v blízkosti domu. Predbežnú škodu vyčíslili na 100.000 eur. Informoval o tom v stredu na sociálnej sieti Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).

„Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar zlikvidovali viacerými hasebnými prúdmi za súčasného rozoberania strešnej konštrukcie stavieb. Zároveň pomocou termovíznej kamery vyhľadávali skryté ohniská a dohášali ich,“ opísal HaZZ.

Pri udalosti podľa neho nedošlo k žiadnemu zraneniu, príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania.

Neprehliadnite

VOĽBY V MAĎARSKU s veľkým náskokom vyhrala opozičná strana TISZA

VACHULOVÁ: Neliečený tlak krvi ohrozuje zdravie srdca, ale aj erekciu

Pellegrini verí, že vzťahy SR a Maďarska si udržia vysokú úroveň

Fico: Som pripravený na spoluprácu s novým maďarským premiérom