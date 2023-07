Rodinný rozprávkový festival na Liptove navštívilo 17.000 ľudí

Liptovský Ján 11. júla (TASR) - Rodinný rozprávkový festival Za siedmimi horami na Liptove prilákal tento rok 17.000 návštevníkov zo Slovenska, Česka, Poľska, Ukrajiny či Fínska. TASR o tom v utorok informovala Katarína Šarafínová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov.



Najviac fanúšikov rozprávok prišlo už tradične do Liptovského Jána a Jánskej doliny. "Tu si počas prvého víkendu mohli pozrieť takmer 20 divadelných predstavení pre deti, koncerty spevákov, zabaviť sa na detských atrakciách a vyskúšať si niektoré z množstva edukačných aktivít v partnerskej zóne," priblížila Šarafínová.



Ako zhodnotil riaditeľ festivalu Michal Rybanský, záujem o podujatie z roka na rok rastie. "Rozprávky dokážu spájať malých aj veľkých, domácich aj cudzincov, pretože v sebe skrývajú silné posolstvá a odkaz pre všetkých ľudí. Vďaka nim dokážeme celé rodiny učiť nové veci, vzdelávať ich bez toho, aby si to uvedomili, a vštepovať do nich lásku k prírode a hodnotám, ktoré sa postupne z našej spoločnosti vytrácajú," povedal.



Festival otvorili v piatok 30. júna v Liptovskom Jáne, trval šesť dní. Okrem rozprávok organizátori v spolupráci s ekologickými a energetickými organizáciami pripravili aj viacero aktivít zameraných na zelené témy.