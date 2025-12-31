< sekcia Regióny
Rodinný Silvester v Trenčíne ponúkne hudbu, humor či rozprávky
Vyvrcholením podujatia bude premiéra novej animácie audiovizuálneho diela Zero od architekta Alana Prekopa.
Autor TASR
Trenčín 31. decembra (TASR) - Kombináciu hudby, rozprávok, kreatívnych dielní a humoru ponúkne v stredu popoludní Rodinný Silvester v Parku M. R. Štefánika v Trenčíne. Silvestrovský program pripravený pre deti aj dospelých odštartuje o 13.00 h pri audiovizuálnom diele Zero, ktoré už niekoľko týždňov meria čas zostávajúci do začiatku roku Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK) 2026. Informovala o tom PR manažérka EHMK Tereza Fojtová.
„Tanečnú energiu prinesie skupina Goonies, svojimi autorskými rozprávkami zabaví Braňo Jobus, bábkovú inscenáciu Babička predstaví Divadlo Houže a hudobný záver zabezpečí Paper Moon Trio vintage jazzom a swingom. Atmosféru doplnia kreatívne lampiónové dielne a svetelné momenty,“ doplnila Fojtová.
Vyvrcholením podujatia bude premiéra novej animácie audiovizuálneho diela Zero od architekta Alana Prekopa. Odpočítavací objekt zobrazujúci čas zostávajúci do roku 2026 sa na Silvestra symbolicky zmení na animovanú pozvánku na otvárací víkend Trenčín 2026, ktorý sa uskutoční 13. - 15. februára 2026.
Nové video vytvorila kameramanka Emma Lea Nikodýmová v spolupráci s editorom Adamom Kubalom, ktorí sa autorsky podieľali aj na pôvodnom vizuálnom obsahu odpočítavadla.
„Silvestrovský program je venovaný rodinám s deťmi. Preto chceme túto novú animáciu ukázať verejnosti už popoludní ako pozvánku aj ako poďakovanie všetkým, ktorí sa na ceste k titulu Európskeho hlavného mesta kultúry podieľali. Symbolicky tak uzatvoríme rok príprav a otvoríme dvere do kultúrneho roku 2026,“ uviedol riaditeľ projektu Trenčín 2026 Stanislav Krajči.
Rozlúčka so starým a vítanie nového roka odštartuje o 22.00 h na Mierovom námestí tradičnou disko párty s DJ Lukym.
