Rodiny s autizmom i odborníci sa stretávajú na turistických výstupoch
Hlavnou filozofiou podujatia je autenticita.
Autor TASR
Donovaly 25. apríla (TASR) - Odborníci i verejnosť sa v sobotu spájajú prostredníctvom celoslovenského turistického stretnutia rodín s autizmom na Donovaloch. Priestor, kde sa môžu porozprávať a nadviazať priateľstvá, vytvárajú projektom Kroky porozumenia. TASR o tom informovala Petra Gordíková zo Spoločnosti na pomoc osobám s autizmom (SPOSA) Prievidza.
Spresnila, že pre účastníkov pripravili dve trasy. Skúsenejší turisti môžu absolvovať výstup na vrch Zvolen. Pochod okolo Hrubého vrchu je vhodný pre menej zdatných výletníkov, seniorov či rodiny s deťmi. Začiatok oboch naplánovali na 10.00 h.
Hlavnou filozofiou podujatia je autenticita. Organizátori sa rozhodli vynechať tradičnú pódiovú kultúru, ktorá často vytvára bariéru medzi rečníkom a poslucháčom. Namiesto toho stavili na prirodzený dialóg počas chôdze v teréne. Autori projektu vysvetlili, že porozumenie nevzniká pri pozeraní sa na pódium, ale pri spoločnom kráčaní bok po boku. „Chceme vytvoriť priestor na rozhovory, kde má verejnosť možnosť spoznať realitu rodín s autizmom v jej najčistejšej podobe - s únavou, so zadýchaním sa, ale aj vzájomnou podporou,“ objasnili.
Hlavným symbolom kampane sa stala topánka ako vyjadrenie cesty, únavy, ale aj nezlomného odhodlania kráčať ďalej. Logo projektu, modrý odtlačok turistickej podrážky s dezénom v tvare labyrintu, zas pripomína náročné hľadanie cesty v neprehľadnom systéme diagnostiky, školstva a sociálnej podpory.
Rodičovské občianske združenie SPOSA vzniklo v roku 1994. Jeho cieľom je presadzovať systémové zmeny, ktoré majú zlepšovať kvalitu života detí a dospelých s autizmom a podporovať ich začlenenie do spoločnosti. Je stálym členom medzinárodnej organizácie Autism-Europe. Má 23 regionálnych jednotiek.
Spresnila, že pre účastníkov pripravili dve trasy. Skúsenejší turisti môžu absolvovať výstup na vrch Zvolen. Pochod okolo Hrubého vrchu je vhodný pre menej zdatných výletníkov, seniorov či rodiny s deťmi. Začiatok oboch naplánovali na 10.00 h.
Hlavnou filozofiou podujatia je autenticita. Organizátori sa rozhodli vynechať tradičnú pódiovú kultúru, ktorá často vytvára bariéru medzi rečníkom a poslucháčom. Namiesto toho stavili na prirodzený dialóg počas chôdze v teréne. Autori projektu vysvetlili, že porozumenie nevzniká pri pozeraní sa na pódium, ale pri spoločnom kráčaní bok po boku. „Chceme vytvoriť priestor na rozhovory, kde má verejnosť možnosť spoznať realitu rodín s autizmom v jej najčistejšej podobe - s únavou, so zadýchaním sa, ale aj vzájomnou podporou,“ objasnili.
Hlavným symbolom kampane sa stala topánka ako vyjadrenie cesty, únavy, ale aj nezlomného odhodlania kráčať ďalej. Logo projektu, modrý odtlačok turistickej podrážky s dezénom v tvare labyrintu, zas pripomína náročné hľadanie cesty v neprehľadnom systéme diagnostiky, školstva a sociálnej podpory.
Rodičovské občianske združenie SPOSA vzniklo v roku 1994. Jeho cieľom je presadzovať systémové zmeny, ktoré majú zlepšovať kvalitu života detí a dospelých s autizmom a podporovať ich začlenenie do spoločnosti. Je stálym členom medzinárodnej organizácie Autism-Europe. Má 23 regionálnych jednotiek.