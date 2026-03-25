Rodiny s autizmom sa stretnú na turistickom stretnutí
Rodičovské občianske združenie SPOSA vzniklo v roku 1994.
Autor TASR
Prievidza/Donovaly 25. marca (TASR) - Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom (SPOSA) spúšťa projekt Kroky porozumenia. Iniciatíva spojí rodiny s autizmom, odborníkov i širokú verejnosť, a to prostredníctvom celoslovenského turistického stretnutia rodín s autizmom 25. apríla na Donovaloch. TASR o tom v stredu informovala Petra Gordíková zo SPOSA Prievidza.
„Cieľom iniciatívy je prostredníctvom zážitku v teréne búrať predsudky a poukázať na nedostatky v systéme, ktoré rodinám sťažujú každodenný život,“ uviedla Gordíková.
Ide podľa nej o živý manifest za systémovú zmenu, ktorý poukazuje na bariéry v diagnostike, školstve aj sociálnej podpore. „Projekt stavia na osobnej skúsenosti a budovaní komunít, ktoré sú ochotné si vzájomne pomáhať a kráčať v topánkach toho druhého,“ doplnila.
Hlavným symbolom kampane sa stala topánka - vyjadrenie cesty, únavy, ale aj nezlomného odhodlania kráčať ďalej. Logo projektu, modrý odtlačok turistickej podrážky s dezénom v tvare labyrintu, zas pripomína náročné hľadanie cesty v neprehľadnom systéme diagnostiky, školstva a sociálnej podpory.
„Hovorí sa, že človeka spoznáš, až keď prejdeš míľu v jeho topánkach. Na Donovaloch nepôjdeme len na túru. Pozývame vás, aby ste si obuli empatiu a kráčali bok po boku s rodinami, pre ktoré je každý deň strmým výstupom,“ píše sa v manifeste projektu.
Hlavnou filozofiou podujatia je autenticita. Organizátori sa rozhodli vynechať tradičnú pódiovú kultúru, ktorá často vytvára bariéru medzi rečníkom a poslucháčom. Namiesto toho stavili na prirodzený dialóg počas chôdze v teréne. „Porozumenie nevzniká pri pozeraní sa na pódium, ale pri spoločnom kráčaní bok po boku. Chceme vytvoriť priestor na hlboké rozhovory, kde má verejnosť možnosť spoznať realitu rodín s autizmom v jej najčistejšej podobe - s únavou, zadýchaním sa, ale aj vzájomnou podporou,“ vysvetlili autori projektu.
Rodičovské občianske združenie SPOSA vzniklo v roku 1994. Jeho cieľom je presadzovať systémové zmeny, ktoré majú zlepšovať kvalitu života detí a dospelých s autizmom a podporovať ich začlenenie do spoločnosti. Je stálym členom medzinárodnej organizácie Autism-Europe. Má 23 regionálnych jednotiek.
„Cieľom iniciatívy je prostredníctvom zážitku v teréne búrať predsudky a poukázať na nedostatky v systéme, ktoré rodinám sťažujú každodenný život,“ uviedla Gordíková.
Ide podľa nej o živý manifest za systémovú zmenu, ktorý poukazuje na bariéry v diagnostike, školstve aj sociálnej podpore. „Projekt stavia na osobnej skúsenosti a budovaní komunít, ktoré sú ochotné si vzájomne pomáhať a kráčať v topánkach toho druhého,“ doplnila.
Hlavným symbolom kampane sa stala topánka - vyjadrenie cesty, únavy, ale aj nezlomného odhodlania kráčať ďalej. Logo projektu, modrý odtlačok turistickej podrážky s dezénom v tvare labyrintu, zas pripomína náročné hľadanie cesty v neprehľadnom systéme diagnostiky, školstva a sociálnej podpory.
„Hovorí sa, že človeka spoznáš, až keď prejdeš míľu v jeho topánkach. Na Donovaloch nepôjdeme len na túru. Pozývame vás, aby ste si obuli empatiu a kráčali bok po boku s rodinami, pre ktoré je každý deň strmým výstupom,“ píše sa v manifeste projektu.
Hlavnou filozofiou podujatia je autenticita. Organizátori sa rozhodli vynechať tradičnú pódiovú kultúru, ktorá často vytvára bariéru medzi rečníkom a poslucháčom. Namiesto toho stavili na prirodzený dialóg počas chôdze v teréne. „Porozumenie nevzniká pri pozeraní sa na pódium, ale pri spoločnom kráčaní bok po boku. Chceme vytvoriť priestor na hlboké rozhovory, kde má verejnosť možnosť spoznať realitu rodín s autizmom v jej najčistejšej podobe - s únavou, zadýchaním sa, ale aj vzájomnou podporou,“ vysvetlili autori projektu.
Rodičovské občianske združenie SPOSA vzniklo v roku 1994. Jeho cieľom je presadzovať systémové zmeny, ktoré majú zlepšovať kvalitu života detí a dospelých s autizmom a podporovať ich začlenenie do spoločnosti. Je stálym členom medzinárodnej organizácie Autism-Europe. Má 23 regionálnych jednotiek.