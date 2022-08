Rodiny s deťmi môžu spoznávať východné Slovensko za jedno euro

Prešov 2. augusta (TASR) - S cieľom umožniť počas prázdnin spoznávať historické, kultúrne a prírodné zaujímavosti východného Slovenska zaviedol Prešovský samosprávny kraj (PSK) v prímestskej autobusovej doprave počas víkendov a sviatkov jednoeurové cestovné. Službu môžu využiť rodiny s deťmi u všetkých zmluvných dopravcov Prešovského aj Košického samosprávneho kraja. TASR o tom informovala Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.



"Víkendový lístok si môžu zakúpiť rodičia s deťmi počas víkendov a štátnych sviatkov, cestovať však musí vždy aspoň jeden rodič a aspoň jedno dieťa do 15 rokov. Každý člen rodiny zaplatí za lístok jedno euro bez ohľadu na dĺžku trasy, spôsob úhrady cestovného či nárok na iné zľavy," priblížila. Podľa slov predsedu PSK Milana Majerského umožní takto upravené cestovné cestovať rodinám nielen na výlety za zaujímavosťami kraja, ale i za kultúrou v okresných mestách či krajskej metropole.



Ponuka jednoeurového cestovného súvisí s kampaňou PSK a Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska Nadýchni sa. "Kampaň komunikuje štyri hlavné sféry, ktorými sú história, pamiatky, príroda a zážitky v Prešovskom kraji. Ku každej sfére je pripravený špecifický prívlastok - nepoznaná história, 'neokukané' pamiatky, nespútaná príroda, neopakovateľné zážitky," ozrejmil riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska Martin Janoško s tým, že v kampani sa zamerali aj na propagáciu menej známych lokalít. Tie podľa neho môžu byť spolu s celoslovensky známymi "veľkým lákadlom" pre návštevníkov na prežitie viacdňového pobytu či dovolenky v PSK. Tipy na spoznávanie krás regiónu sú dostupné na portáli nadychnisa.travel.



PSK počas leta financuje aj špeciálne sezónne autobusové spoje do Pienin. Na trase Stará Ľubovňa - Červený Kláštor premávajú autobusy počas sobôt a nedieľ do 4. septembra. "Na autobusové spoje sa vzťahuje štandardná tarifa prímestskej autobusovej dopravy a pri cestovaní je možné využiť aj víkendové cestovné," uzavrela Heilová.