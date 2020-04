Rodiny v núdzi majú k dispozícii karanténne priestory

Prešov/Košice 2. apríla (TASR) – Rodiny v bytovej núdzi z krízových centier Dorka, Domovského vzdelávacieho centra a tiež rodiny v projekte Starostlivé bývanie majú v Prešove a v Košiciach v súvislosti s novým koronavírusom k dispozícii karanténne priestory. Ponúka ich Nadácia Dedo, ktorá sa už niekoľko rokov stará o rodiny v zložitej životnej situácii.



"Vďaka prístupu Housing First – bývanie ako prvé, sa snažíme vytvoriť systém na ukončovanie bezdomovectva, pilotne na východnom Slovensku. V situácii, v ktorej sa naša krajina a celý svet nachádza, však postupne hľadáme systematické riešenia a bezpečie pre najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva, ktoré je potrebné chrániť pred šírením vírusu. V spolupráci s partnermi sme vytvorili potravinovú banku, ktorá zaistí potravinovú bezpečnosť v čase, keď rodiny v našej starostlivosti prichádzajú o prácu či možnosť pravidelnej brigády," uviedla správkyňa nadácie Katarína Trembuláková.



Ako ďalej povedala, v rámci interných opatrení uviedli do prevádzky tri priestory, ktoré budú slúžiť pre prípad karantény, ale aj ako priestor pre liečbu v prípade nakazenia.



"Priestory bude tiež možné poskytnúť rodinám, ktoré vzhľadom na zdravotný stav detí, prípadne rodičov, ktorí nemôžu byť v krízových centrách vzhľadom na celkový počet ľudí, ktorí sa v nich momentálne nachádza. Práve dnes sme do prvého priestoru umiestnili rodinu, ktorá vzhľadom na komplikovaný zdravotný stav dieťaťa patrí medzi najohrozenejšie skupiny," povedala Trembuláková.



Podľa jej slov bolo potrebné zabezpečenie vybavenia tak, aby sa z priestorov stali plne vybavené a funkčné domácnosti.



Aktuálne prebieha zbierka na materiálne a finančné zabezpečenie zraniteľných rodín. Spomínané karanténne priestory sú pripravené na pokrytie potrieb centier Dorka a klientov, ktorí sa aktuálne nachádzajú v rôznych formách starostlivosti organizácií Nadácie Dedo.



"Je nesmierne dôležité, aby existovala kapacita karanténnych bytov dostupná pre všetkých jednotlivcov a rodiny bez domova aj na úrovní miest a obcí," dodala Trembuláková.