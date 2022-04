Turčianske Teplice 14. apríla (TASR) - Rodný dom Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach má novú strechu. Do rekonštrukcie investovala samospráva takmer 90.000 eur. Informoval o tom primátor Igor Hus.



"Na obnovu strechy sme minulý rok dostali dotáciu od Ministerstva kultúry SR z programu Obnovme si svoj dom vo výške 30.000 eur. To by ledva stačilo na nákup krytiny, a tak sme z mestskej pokladnice doplatili 57.771 eur," uviedol Hus.



Práce zhotoviteľ podľa neho dokončil, nová strecha by tak mala zas vydržať niekoľko desaťročí. "Galéria opäť otvára svoje brány a 21. apríla aj novú výstavu Anny Považanovej pod názvom Pre radosť malých i veľkých," priblížil.



Samospráva pred časom zabezpečila i ďalšie nevyhnutné opravy rodného domu maliara za 14.400 eur. Vymenila všetky prehnité drevené časti budovy, opravila vonkajšie fasády a obklady a na časti plota vymenila šindľový povrch.