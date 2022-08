Roháčskou dolinou sa za jediný deň prešlo 1182 návštevníkov

Zuberec 8. augusta (TASR) – Roháčskou dolinou v oravskej časti Západných Tatier sa za jediný deň prešlo 1182 návštevníkov, 52 cyklistov a 17 psov. Vyplýva to z minulotýždňového sčítania návštevníkov v Tatranskom národnom parku (TANAP). TASR o tom v pondelok informovala Martina Petránová zo Správy TANAP-u.



Pre porovnanie, v minulom roku si Roháčska dolina do štatistík pripísala 1079 peších turistov, 109 cyklistov a 30 psov. "Tichú dolinu si tentoraz zvolilo 658 ľudí v sprievode ôsmich psov a 46 cyklistov. Minulý rok sem mierilo 279 turistov, 31 cyklistov a takisto osem psov. Lanovka na Brestovú prepravila 397 pasažierov, ďalších 59 vyšlo peši," priblížila Petránová s tým, že minulý rok sa ňou vyviezlo 534 ľudí, na svoje nohy sa spoľahlo 167.



Do liptovských dolín TANAP-u prišlo v deň sčítania 724 peších návštevníkov a 107 cyklistov. Spolu s nimi sa v sčítacích hárkoch ocitlo aj 31 psov. Vlani si ich za cieľ svojho výletu vybralo 1012 ľudí vrátane 106 cyklistov a 30 psov. "Najviac ľudí prešlo, rovnako ako minulý rok, Žiarskou dolinou. Kým vtedy tam v deň spočítania narátali 516 peších turistov, 70 cyklistov a 13 psov, teraz do štatistík pribudlo 429 pešiakov, 55 cyklistov a desať psov," dodala Petránová.



Návštevnosť vysokohorského prostredia sa v najstaršom slovenskom národnom parku eviduje od roku 1972. Zo získaných údajov bude mať Správa TANAP-u prehľad o tom, aká je zaťaženosť jednotlivých lokalít, ale dáta poslúžia napríklad aj pri plánovaní prostriedkov na údržbu turistickej a informačnej siete.