Rohožník chce vybudovať nový cintorín s kapacitou 1100 hrobových miest

Rohožník 23. januára (TASR) – Na južnom okraji Rohožníka v blízkosti cesty smerom na Kuchyňu chce obec postaviť nový cintorín s Domom smútku. Vyplýva to zo zámeru, ktorý bol predložený na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).



"Na plánovanej ploche cintorína bude kapacita pre 1100 hrobových miest,“ uvádza samospráva o plánovanom objekte, ktorého súčasťou má byť i jednopodlažný Dom smútku. Parkovisko prislúchajúce k cintorínu bude mať kapacitu 65 miest.



S výstavbou by sa podľa plánov malo začať v marci 2021, v novembri 2022 by mali byť práce hotové.



Predpokladané náklady na výstavbu obec odhaduje približne na 535.000 eur bez DPH.