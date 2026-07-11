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Rohožník: V lokalite cementárne sa koná medzinárodné taktické cvičenie

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann

V obci bude zvýšený pohyb hasičských zložiek, záchrannej zdravotnej služby, civilnej ochrany a ďalších záchranných zložiek zo Slovenska i zo zahraničia.

Autor TASR
Rohožník 11. júla (TASR) - V lokalite cementárne v Rohožníku v okrese Malacky sa v sobotu od 9.00 h koná medzinárodné taktické cvičenie. Z toho dôvodu bude v obci zvýšený pohyb záchranných zložiek. Informovala o tom obec Rohožník.

Cvičenie organizuje dobrovoľná civilná ochrana. „Prosíme občanov o zvýšenú opatrnosť v okolí miesta konania cvičenia, rešpektovanie pokynov organizátorov a príslušníkov bezpečnostných zložiek,“ priblížil prednosta Okresného úradu Malacky Róbert Peťko.

V obci bude zvýšený pohyb hasičských zložiek, záchrannej zdravotnej služby, civilnej ochrany a ďalších záchranných zložiek zo Slovenska i zo zahraničia.
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