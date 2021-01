Rok 2020 bol pre Fiľakovo plný nových skúseností, zhodnotil primátor

Fiľakovo 1. januára (TASR) – Celý rok 2020 bol pre samosprávu Fiľakova v Lučeneckom okrese plný nových skúseností, takých, aké málokto zo žijúcich ľudí zažil. Uviedol to primátor Attila Agócs v zhodnotení uplynulého roka pre TASR. „Boli tam dobré aj zlé veci. Aj ja ako primátor som zažíval ťažké chvíle, keď som videl na sociálnej sieti pri príprave testovania, ako ľudia v podstate popierajú existenciu choroby, ako sa vzájomne napádajú, ako napádajú vládu aj mesto. V jednom momente bol už každý s každým pohádaný,“ konštatoval Agócs.



Samospráva však podľa neho zažila aj dobré a krásne chvíle. „Videli sme, že sa vieme spojiť, keď treba, či už pri šití rúšok, alebo zabezpečovaní testovania, keď sme sa zmobilizovali,“ konkretizoval primátor.



Medzi najväčšie projekty uplynulého roka zaradil vybudovanie multifunkčného ihriska pri gymnáziu, obnovu chodníkov a ciest, vybudovanie prvej etapy cyklotrasy od železničnej stanice do priemyselnej zóny či postavenie nových parkovacích miest na sídlisku Farská lúka a inde v meste.



Zrejme najvýznamnejším však bolo podľa jeho slov ukončenie veľkej obnovy časti Fiľakovského hradu a podhradia. „Obyvatelia aj turisti to veľmi chvália. V letných mesiacoch, keď sa dalo chodiť na hrad, to pomohlo aj návštevnosti,“ dodal Agócs s tým, že v aktuálnom roku chcú mesto rozvíjať ďalšími projektmi.



„Tento rok nás dosť spomalil aj v ich príprave, takže sa snažíme zaraďovať do rozpočtu mesta i ďalšie projektové práce. Okrem iného chceme vyasfaltovať chodníky v cintoríne či oplotiť náš mestský park, kde vandali vyčíňajú hlavne počas piatkových a sobotňajších nocí,“ konkretizoval primátor.