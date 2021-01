Rok 2021 bude pre Dobšinú ďalším krokom k napredovaniu, tvrdí primátor

Dobšiná 4. januára (TASR) – Rok 2021 bude v meste Dobšiná v okrese Rožňava opäť ďalším krokom k napredovaniu. Na internetovej stránke mesta to uviedol primátor Ján Slovák a poukázal pritom na rozpracované a pripravované projekty samosprávy.



„Bude to dokončenie rekonštrukcie kultúrneho domu, kde nás ešte čaká rekonštrukcia vstupného schodiska a vynovenie vnútorného interiéru. Ďalej prebiehajúci projekt rekonštrukcie centra zdravotnej starostlivosti, ktoré po dokončení prinesie dlhoočakávanú zmenu priestorov zdravotného strediska,“ konkretizoval primátor.



Medzi ďalšími projektmi je podľa neho dokončenie asfaltovania Ulice SNP, ale aj ďalších komunikácií v rámci finančných možností mesta či vybudovanie multifunkčného ihriska. „Na to sa nám už podarilo získať financie,“ dodal.



Ako ďalej spomenul, verí, že nový rok prinesie mestu tiež navrátenie kultúrnych a športových podujatí, ako napríklad majstrovstvá Európy pretekov automobilov do vrchu na Dobšinskom kopci.