Rok 2022 bol pre tatranský región z pohľadu cestovného ruchu oživením

Vysoké Tatry 20. februára (TASR) - Vlaňajšok bol pre Tatrancov z pohľadu cestovného ruchu oživením. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu SR, ktorý zverejnil bilanciu návštevnosti za vlaňajšok. Aktuálny rok sa podľa riaditeľky Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Lucie Blaškovej rozbehol takmer naplno.



"Počet ubytovaných v rámci okresu Poprad bol viac ako 609.000, počet prenocovaní presiahol 1,714 milióna. Priamo v rámci regiónu Vysoké Tatry bol celkový počet ubytovaných hostí 513.000, znížila sa však priemerná doba ubytovania z 3,04 na 2,81 noci. Neradi však porovnávame čísla s rokom 2021 vzhľadom na pandémiu," uviedla Blašková.



Dodala, že ešte stále je v regióne menej hostí v porovnaní s rokom 2019, ktorý bol najúspešnejší v histórii cestovného ruchu u nás. "V našom regióne je to pokles o takmer 17 percent," konkretizovala riaditeľka. Zloženie klientely závisí podľa nej od typu návštevníka, či vyhľadáva letnú turistiku alebo lyžovačku. Najviac návštevníkov je domácich, nasledujú Česi, Poliaci, Maďari, Nemci, ďalej hostia z Litvy, Izraela, USA či Lotyšska.



"Celková bilancia neprekvapila. Nakoľko už po skončení letnej sezóny výsledok ukazoval pokles výkonnosti o takmer 20 percent, sme radi, že vďaka úsiliu a prezentácii zimnej sezóny najmä na zahraničných trhoch sa podarilo udržať výsledok a december nám výrazne pomohol dohnať stratu," dodala Blašková s tým, že došlo tiež k oživeniu tzv. kongresovej turistiky na jeseň.



Pod pokles v celoročnom hodnotení sa podľa nej podpísalo najmä vyvrcholenie pandémie, následný vojenský konflikt na Ukrajine a s tým spojená absencia zahraničných návštevníkov. Leto bolo zase v znamení odchodu Slovákov do zahraničia. Dodala, že pokles priemernej dĺžky prenocovania sa dá pripísať tiež faktoru šetrenia vzhľadom na energetickú a inflačnú krízu. "Podpísalo sa to aj pod poklesy tržieb gastro zariadení či atrakcií, ktoré počas roka popisovali takéto správanie zákazníka," skonštatovala Blašková. Zaznamenali tiež pretrvávajúce zmenené správanie hostí, ktorí si väčšinou pobyty rezervovali na poslednú chvíľu.



Na aktuálnu zimnú sezónu, ale celkovo aj na rok 2023 sa Tatranci pozerajú optimisticky. Niektoré strediská či hotely podľa riaditeľky uvádzajú rekordnú obsadenosť, rovnajúcu sa roku 2019. "Zdá sa, že ľudia už zahodili stres z neprajných rokov a znovu majú chuť cestovať, objavovať, užívať si pôžitky a vrátiť sa k bežnému životu, v ktorom cestovanie a gastronómia majú svoje miesto," uzavrela Blašková.