Rok 2024 sa bude v Liptovskom Mikuláši niesť v znamení remesla

Liptovský Mikuláš 30. januára (TASR) - Rok 2024 sa bude v Liptovskom Mikuláši niesť v znamení tradičného aj moderného remesla. Ohlásil to v utorok liptovskomikulášsky primátor Ján Blcháč. Stane sa tak pri príležitosti 600-ročného výročia jarmokov v meste.



"Počas celého roka budeme vzdávať hold našim predkom a ich precíznej práci, nezabudneme ani na súčasných majstrov svojho remesla. Tematickým rokom chceme tiež ukázať mladším generáciám, ako sa kedysi žilo v Mikuláši, akými remeslami sa tunajší ľudia živili a ako ovplyvnili ich prosperitu trhy a jarmoky," uviedol šéf radnice s tým, že pre verejnosť pripravujú ponuku nových aj inovovaných podujatí.



Jubilejné výročie získania jarmočných práv vychádza na jún, keď sa v meste konajú tradičné Stoličné dni. Pre radnicu je to podľa Blcháča príležitosť na ich modernizáciu. Primátor priblížil, že tento rok bude jarmočné podujatie dýchať stredovekou atmosférou. Do vtedajšieho života vtiahne návštevníkov autentická rekonštrukcia a remeselnú uličku mesto povýši na dobovú. "Na Námestí osloboditeľov sa rozložia stredoveké šiatre s tovarom, dobový hlásnik bude informovať o hľadaných zbojníkoch a nariadeniach Liptovskej stolice. Okoloidúci sa aj vďaka výzdobe a dedinčanom v sedliackych kostýmoch budú cítiť ako v pravej stredovekej dedinke," opísal.



Tému remesiel a jarmokov priblížia aj mestskí múzejníci, a to prostredníctvom exteriérových výstav v historickom centre aj výtvarnou súťažou. Základná umelecká škola pripraví dni otvorených dverí spojené s tvorivými dielňami, kde si záujemcovia vyskúšajú sklomaľbu, keramiku, textilnú tvorbu alebo drôtovanie. Zamestnanci Liptovskej knižnice budú deťom v školách a seniorom v zariadeniach čítať o remeslách. Vyvrcholením školských aktivít s remeselnou tematikou bude Festival detskej remeselnej tvorivosti.



Ako pre TASR uviedla múzejná pedagogička Katarína Verešová, jarmočné práva mestu udelil kráľ Žigmund Luxemburský. Aj vďaka tomu sa podľa jej slov z malého mestečka stalo dôležité obchodné stredisko a centrum diania. Výročné jarmoky boli oživením spoločenského života a bývali dvakrát do roka.