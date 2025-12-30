< sekcia Regióny
Rok 2025 bol pre Muránske buchty rekordný, upiekli ich cez 300.000
Tradícia pečenia buchiet v Muráni siaha do 70. až 60. rokov 20. storočia, keď sladké pečivo predávali v miestnom pohostinstve.
TASR
Muráň 30. decembra (TASR) - V Muráni v okrese Revúca sa tento rok darilo predaju tradičných Muránskych buchiet. V obecnom podniku ich upiekli vyše 300.000, tradičný produkt z Gemera získal i certifikát o udelení chráneného zemepisného označenia od Európskej komisie. Uviedol to starosta obce Roman Goldschmidt.
Muránske buchty majú za sebou rekordných 12 mesiacov. Kým po minulé roky ich v obecnom podniku predali približne 250.000, tento rok ich bolo o vyše 50.000 viac. „Tento rok bol naozaj výnimočný. V osemročnej histórii sa napieklo najviac buchiet, v auguste sa ich upieklo 54.000,“ priblížil Goldschmidt.
Zvýšený dopyt po Muránskych buchtách je podľa starostu spojený aj s vyšším záujmom turistov o Muránsku planinu a región Gemera. V obecnom podniku samospráva zamestnáva šesť ľudí, počas hlavnej sezóny, ktorá trvá spravidla od polovice mája do polovice septembra, prijímajú aj brigádnikov. „Momentálne pripravujeme 13 náplní, novinkou je marhuľa a ďalšiu 14. pripravujeme tvaroh-jahoda. Najviac obľúbená je mak-višňa, nugát, jablko a tvaroh-malina,“ priblížila pracovníčka obecného podniku Jaroslava Nociarová s tým, že tohtoročný denný rekord padol v auguste, keď predali 3150 buchiet.
V roku 2025 sa Muránskym buchtám podarilo získať certifikát o udelení chráneného zemepisného označenia od Európskej komisie. Chránené označenie má potvrdzovať význam Muránskych buchiet ako jedinečného gastronomického dedičstva Slovenska a podporiť zachovanie tradičných postupov a techník ručnej práce.
„Je to pre nás veľká česť a pocta. Sme 30. výrobok na Slovensku, ktorý získal toto ocenenie. Je to pre nás aj záväzok, ten proces trval niekoľko rokov,“ skonštatoval starosta. Cieľom pre rok 2026 je podľa jeho slov udržať kvalitu produktu, nad prevádzkou by však chceli urobiť i nadstavbu, v ktorej by mohlo vzniknúť šesť apartmánov. „Pri tom množstve turistov, ktorí sa tu pohybujú, je tu nedostatok ubytovacích kapacít,“ vysvetlil Goldschmidt.
Tradícia pečenia buchiet v Muráni siaha do 70. až 60. rokov 20. storočia, keď sladké pečivo predávali v miestnom pohostinstve. Muránske buchty sa v obci piekli nepretržite do roku 2014, keď súkromný podnikateľ zatvoril prevádzku na ich výrobu. Obec ich pečenie obnovila v roku 2017. Muránske buchty sú charakteristické najmä štruktúrou cesta, do ktorého je zabalená náplň. Cesto sa pripravuje ručne, niekoľkokrát kysne a prekladá sa margarínom, proces prípravy trvá niekoľko hodín.
