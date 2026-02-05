< sekcia Regióny
Rok 2025 bol pre Trenčianske múzeum rokom investícií a príprav na EHMK
Autor TASR
Trenčín 5. februára (TASR) - Rok 2025 bol pre Trenčianske múzeum v Trenčíne a jeho hlavnú dominantu Trenčiansky hrad obdobím výrazných príprav, investícií a kultúrnej aktivity. Napriek rozsiahlym rekonštrukčným prácam zostal hrad otvorený verejnosti. Informovala o tom Katarína Špačková z oddelenia marketingu a komunikácie Trenčianskeho múzea.
„V roku 2025 navštívilo Trenčiansky hrad takmer 145.000 návštevníkov, čo z neho robí štvrtý najúspešnejší rok v jeho histórii. Trenčianske múzeum v rámci všetkých svojich pobočiek zaznamenalo 186.817 návštevníkov. Minulý rok sa tak zaradil medzi tri návštevnícky najsilnejšie roky. Výsledky boli dosiahnuté aj napriek viacerým prevádzkovým obmedzeniam súvisiacim s rozsiahlymi stavebnými zásahmi v areáli hradu,“ zdôraznila Špačková.
Programová ponuka Trenčianskeho hradu v roku 2025 cielene reflektovala tému zvedavosti a prepájania histórie so súčasnosťou, ktoré sú nosnými piliermi Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK) Trenčín 2026. Hrad sa aktívne zapojil do Festivalu zvedavosti, jedného z hlavných koordinačných projektov príprav EHMK v regióne.
Po ukončení rekonštrukcie amfiteátra dolné nádvorie obohatilo kultúrnu ponuku letných víkendov. Záujem verejnosti vyvolali nočné prehliadky Trenčianskeho hradu, návrat Krampuslaufu a tradičné sezónne podujatia - Advent na hrade, Kráľovstvo svetlonosov či Poď na hrad v kroji. Výraznú návštevnosť mali aj tematické výstavy.
Tento rok sa Trenčiansky hrad zaradí medzi hlavné kultúrne a programové uzly EHMK. Projekty zamerané na umelecké rezidencie, medzinárodnú spoluprácu, digitálne umenie a interaktívne interpretácie histórie vytvoria priestor pre dlhodobý rozvoj kultúrneho života v meste aj regióne. Prvé tri výstavy zahraničných umelcov v rámci projektu Súčasný hrad sa začnú už 6. februára a budú programovou súčasťou otváracieho víkendu EHMK (13. - 15. 2.).
„Trenčiansky hrad nie je len symbolom histórie, ale živým centrom kultúry. Rok 2025 bol rokom intenzívnych príprav na EHMK Trenčín 2026. Veríme, že návštevníci ocenia nové expozície, moderné technológie a bohatý program v spojení s kvalitnými službami a jedinečnou atmosférou hradu aj celého regiónu,“ uviedol riaditeľ Trenčianskeho múzeum v Trenčíne Peter Martinisko.
