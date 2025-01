Rok 2025 bude v Považskom múzeu rokom drotárstva

Žilina 7. januára (TASR) - Rok 2025 bude mať v Považskom múzeu so sídlom v Žiline prívlastok drotársky. Múzeum si plánuje počas nasledujúcich 12 mesiacov pripomínať 35 rokov úsilia venovaného obnoveniu drotárskej tradície na Slovensku. Podľa vedúcej oddelenia drotárstva a historičky Kataríny Hallonovej disponuje múzeum s takmer 7700 predmetmi v drotárskom fonde najväčšou zbierkou svojho druhu na svete.



Na drotárstvo sa Považské múzeum zameriavalo už od svojho vzniku, ale až po roku 1989 mu bolo umožnené naplno staviť na potenciál drotárstva. "Múzeum si obnovilo celoslovenskú špecializáciu v tomto odbore a zriadilo samostatné oddelenie drotárstva, ktoré sa vyprofilovalo na drotárske dokumentačné centrum uznávané doma i v zahraničí," uviedla Hallonová.



Svoju činnosť sústredilo na intenzívny výskum, dokumentáciu, propagáciu a popularizáciu remesla s cieľom revitalizovať ho a v čo najväčšej miere rozšíriť drotárske zručnosti v populácii. "Úspešné pôsobenie centra bolo v roku 2017 ocenené zápisom do zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska," pripomenula Hallonová. V závere roka 2019 získalo drotárstvo medzinárodné uznanie zápisom do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.



V roku 2025 sa návštevníci múzea môžu tešiť na prednášky či tvorivé dielne, ale i niekoľko veľkých prezentačných podujatí. "Od marca bude v Drotárskom pavilóne inštalovaná originálna výstava prezentujúca postavu drotára v divadle. V máji sa uskutoční v Sobášnom paláci v Bytči reprezentatívna celoslovenská výstava so zahraničnou účasťou Premeny drôtu, ktorá zmapuje stav a vývojové trendy moderného umelecko-remeselného i výtvarného spracovania drôtu na neprofesionálnej aj profesionálnej úrovni," načrtla Hallonová.



Od augusta bude v Budatínskom hrade prístupná výstava predstavujúca výber celoživotnej tvorby šperkárky Marty Filovej využívajúcej drotárske techniky. V septembri sa na hrade uskutoční 31. ročník podujatia Stretnutie drotárskych majstrov, ktoré podstatnou mierou prispelo k rozšíreniu tradičnej práce s drôtom.