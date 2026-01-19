< sekcia Regióny
Rok 2025 v Bratislavskom kraji: Zverejnili počet nehôd a obetí
Počet ľahko zranených dosiahol 544, čo v porovnaní s rokom 2024 predstavuje pokles o 12 osôb.
Autor TASR
Bratislava 19. januára (TASR) - Za minulý rok boli bratislavskí dopravní policajti vyslaní k 1424 dopravným nehodám, čo je o 34 dopravných nehôd viac ako v roku 2024. Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
V roku 2025 pri dopravných nehodách v Bratislavskom kraji zahynulo 22 osôb, čo je o 12 menej ako v roku 2024. Ťažké zranenia utrpelo 40 ľudí, teda o sedem menej než rok predtým. Počet ľahko zranených dosiahol 544, čo v porovnaní s rokom 2024 predstavuje pokles o 12 osôb.
Polícia na minulotýždňovej tlačovej konferencii informovala, že v roku 2025 zomrelo na cestách na Slovensku 227 ľudí, čo je najnižší počet od začiatku vedenia tejto štatistiky v roku 1966. Celkový počet dopravných nehôd medziročne vzrástol o 183 na 11.634, no počet obetí klesol o 35. Menej bolo aj ľahko zranených účastníkov nehôd, a to 4884, čo predstavuje pokles o 62, zatiaľ čo počet ťažko zranených stúpol o 29 na 843. Najviac nehôd zaznamenali policajti v Prešovskom kraji, kde sa stalo 2254 nehôd, najmenej v Trenčianskom kraji s počtom 658.
