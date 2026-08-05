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Rok dobrovoľníctva: Za šesť mesiacov sa zapojili desaťtisíce ľudí
Lukačka uviedol, že plán aktivít roka dobrovoľníctva zahŕňa aj systémové zmeny v tejto oblasti. Je ich celkom 18 a majú zlepšiť podmienky pre dobrovoľníctvo na Slovensku.
Autor TASR
Bratislava 5. augusta (TASR) - Za prvý polrok medzinárodného roka dobrovoľníctva sa do aktivít na Slovensku zapojili desaťtisíce ľudí. Rekordným bol týždeň dobrovoľníctva v máji, kedy sa do 526 dobrovoľníckych príležitostí zapojilo 9450 ľudí. TASR o tom informoval Richard Lukačka z Úradu splnomocnenca Vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.
„Úspešný Týždeň dobrovoľníctva doplnili ďalšie celoslovenské iniciatívy. Do aktivity Naše mesto, ktorú realizuje Nadácia Pontis, sa 5. júna 2026 zapojilo 205 firiem, 196 organizácií a viac ako 5700 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Dobrovoľná civilná ochrana zorganizovala 1. Národné fórum dobrovoľných záchranárov na Slovensku, na ktorom sa stretlo 13 záchranárskych organizácií, a preškolila 162 dobrovoľných hasičov zo 17 zborov,“ priblížil.
Lukačka doplnil, že plán aktivít roka dobrovoľníctva zahŕňa aj systémové zmeny v tejto oblasti. Je ich celkom 18 a majú zlepšiť podmienky pre dobrovoľníctvo na Slovensku. „K 30. júnu 2026 sú štyri úlohy splnené, najväčšia časť - sedem úloh, je rozpracovaná, napríklad Stratégia rozvoja výchovy k dobrovoľníctvu či diskusia o desiatich dňoch voľna pre organizátorov táborov. Päť úloh je naplánovaných na realizáciu v druhom polroku, vrátane národného systému benefitov pre dobrovoľníkov či ukotvenia dobrovoľníckych centier v legislatíve,“ uviedol.
Zdôraznil, že aktivity budú pokračovať aj v druhom polroku. Uskutoční sa napríklad oceňovanie Angažovaná škola a Angažovaná komunita či štvrtý ročník sympózia dobrovoľných záchranárov.
„Ak plánujete napríklad Deň otvorených dverí, vzdelávacie aktivity, diskusie, konferencie, oceňovanie za dobrovoľnícku činnosť a iné aktivity, ktorých cieľom je buď zviditeľniť alebo skvalitniť dobrovoľnícky program, registrujte aktivitu do kalendára aktivít. Registrácia aktivít prebieha prostredníctvom jednoduchého online formulára na www.dobrovolnictvo.sk/registracia-aktivity,“ doplnila Eva Ščepková z Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií.
„Úspešný Týždeň dobrovoľníctva doplnili ďalšie celoslovenské iniciatívy. Do aktivity Naše mesto, ktorú realizuje Nadácia Pontis, sa 5. júna 2026 zapojilo 205 firiem, 196 organizácií a viac ako 5700 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Dobrovoľná civilná ochrana zorganizovala 1. Národné fórum dobrovoľných záchranárov na Slovensku, na ktorom sa stretlo 13 záchranárskych organizácií, a preškolila 162 dobrovoľných hasičov zo 17 zborov,“ priblížil.
Lukačka doplnil, že plán aktivít roka dobrovoľníctva zahŕňa aj systémové zmeny v tejto oblasti. Je ich celkom 18 a majú zlepšiť podmienky pre dobrovoľníctvo na Slovensku. „K 30. júnu 2026 sú štyri úlohy splnené, najväčšia časť - sedem úloh, je rozpracovaná, napríklad Stratégia rozvoja výchovy k dobrovoľníctvu či diskusia o desiatich dňoch voľna pre organizátorov táborov. Päť úloh je naplánovaných na realizáciu v druhom polroku, vrátane národného systému benefitov pre dobrovoľníkov či ukotvenia dobrovoľníckych centier v legislatíve,“ uviedol.
Zdôraznil, že aktivity budú pokračovať aj v druhom polroku. Uskutoční sa napríklad oceňovanie Angažovaná škola a Angažovaná komunita či štvrtý ročník sympózia dobrovoľných záchranárov.
„Ak plánujete napríklad Deň otvorených dverí, vzdelávacie aktivity, diskusie, konferencie, oceňovanie za dobrovoľnícku činnosť a iné aktivity, ktorých cieľom je buď zviditeľniť alebo skvalitniť dobrovoľnícky program, registrujte aktivitu do kalendára aktivít. Registrácia aktivít prebieha prostredníctvom jednoduchého online formulára na www.dobrovolnictvo.sk/registracia-aktivity,“ doplnila Eva Ščepková z Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií.