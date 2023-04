Rok inklúzie otvorili v žilinskej Nadácii Krajina harmónie

Žilina 20. apríla (TASR) - Rok inklúzie Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) 2023-2024 otvorili vo štvrtok v Nadácii Krajina harmónie v Žiline. Podľa koordinátora sekcie pre mládež Rozvojovej agentúry ŽSK Marcela Rypáka má ponúknuť priestor na diskusiu, stretnutia a sieťovanie organizácií, ktoré sa venujú znevýhodnenej mládeži.



Doplnil, že po minuloročnom schválení Koncepcie rozvoja mládeže v Zastupiteľstve ŽSK sa sekcia snaží napĺňať jej šesť priorít. "Po roku dobrovoľníctva, neformálneho vzdelávania a roku mládeže prichádza rok inklúzie. V tomto roku prijalo pozvanie 12 organizácií, ktoré vytvorili program na 12 mesiacov," priblížil Rypák.



Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová podotkla, že do spolupráce so sekciou pre mládež a samosprávnym krajom sú prizvané všetky organizácie, ktoré pracujú s mladými. "Aby si vyškolili ľudí, ktorí budú vedieť pracovať s ľuďmi s hendikepom aj s ľuďmi, ktorí majú problém zaradiť sa do spoločnosti. Dnes sa spúšťa séria pravidelných stretnutí. Budeme hovoriť aj o tom, akým spôsobom vieme ľudí začleňovať či motivovať na prácu s hendikepovanými," povedala.



Predsedníčka správnej rady Nadácie Krajina harmónie v Žiline Soňa Holúbková považuje za dôležité, aby sa téma inklúzie dostávala do povedomia verejnosti a hovorilo sa o nej. "Pri inklúzii je najdôležitejšie, aby sa stretli rôznorodí ľudia, navzájom sa spoznali, využili príležitosť a naučili sa novú formu komunikácie. Určite sa oveľa viac sieťujeme s ostatnými organizáciami. Robíme spoločné projekty, neuzatvárame sa. Po pandémii chceme oveľa viac pracovať so školami, aby vzniklo čo najviac príležitostí na stretnutie rôznorodých ľudí a na rozvoj nových aktivít," dodala Holúbková.