Rok nástennej maľby prinesie prehliadky kostolov i dokument

Banská Bystrica 2. augusta (TASR) - Do regiónu Gemer-Malohont prináša Rok nástennej maľby aj v auguste viacero podujatí venovaných gotickým kostolom a ich freskám, ktoré vlani získali titul Európske dedičstvo. Konať sa budú prehliadky kostolov, workshop i premietanie dokumentu o stredovekých nástenných maľbách. TASR o tom informovala výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Banskobystrický kraj Turizmus Zuzana Jóbová.



Súčasťou augustového programu v rámci Roku nástennej maľby budú návštevy kostolov a fresiek Štítnického okruhu mikrobusom z obce Plešivec, ktoré sa uskutočnia každú augustovú sobotu. Kostoly Rožňavského okruhu zas budú pre verejnosť otvorené počas podujatia Gotická cesta otvorená. Súčasťou podujatia, ktoré sa uskutoční v sobotu 12. augusta, bude i prehliadka huty Etelka a kultúrny program. Večerným predstavením a sprevádzaním s Kompániou z Turca ožije 11. augusta aj gotická bazilika v Štítniku.



Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote pre záujemcov na 8. august pripravilo workshop s názvom Odfotografuj si stredovek, na ktorom budú mať účastníci možnosť spoznať aj prácu fotografického pracoviska múzea. V Astroparku v Rimavskej Sobote sa zas 23. augusta uskutoční premietanie pod nočnou oblohou, počas ktorého si budú môcť diváci pozrieť dokument o stredových freskách a nástenných maľbách.



Sériu podujatí s názvom Rok nástennej maľby v regióne Gemer-Malohont organizujú inštitúcie Banskobystrického samosprávneho kraja a Košického samosprávneho kraja v spolupráci s ďalšími organizáciami a občianskymi združeniami aj počas augusta. Gotické kostoly Štítnického, Jelšavského a Rimavského okruhu si môžu navyše návštevníci tento rok pozrieť vôbec prvýkrát v letnej turistickej sezóne počas pravidelných otváracích hodín.



V gemersko-malohontskom regióne sa dodnes zachovalo vyše 20 historických kostolov so stredovekými nástennými maľbami, rozdelené sú do Rožňavského, Štítnického, Jelšavského a Rimavského okruhu. Značkou Európske dedičstvo boli v roku 2022 ocenené maľby v 12 gotických kostoloch. Cieľom tematického programu Rok nástennej maľby je priblížiť širokej verejnosti fresky gotických kostolov v regióne a prezentovať a podporovať hodnoty, ktoré značka reprezentuje.