Rok prenasledoval ženu: Polícia ho obvinila

Trenčín 15. augusta (TASR) - Polícia obvinila 50-ročného muža z prečinu nebezpečného prenasledovania. Viac ako rok prenasledoval ženu, vyhľadával ju na rôznych miestach a chodil za ňou i do jej práce. Informovala o tom vo štvrtok trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.



Poškodená žena sa obrátila na políciu v Trenčíne. Policajtom uviedla, že má strach o svoj život a zdravie. "Muž neustále vyhľadával jej osobnú blízkosť a podstatným spôsobom zhoršoval kvalitu jej života. Vyhľadával ju na rôznych miestach v Trenčíne a taktiež za ňou chodil aj do jej zamestnania, kde ju z diaľky pozoroval. Dokonca mal muž povedať jej kolegom v práci, že sa do nej zaľúbil a že ju počas dňa už videl osemkrát," priblížili policajti.



Polícia po vykonaní potrebných procesných úkonov 50-ročného muža zadržala a následne obvinila. Na obvineného podala podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do väzby.



"Obvinený bol za podobný skutok už v roku 2017 právoplatne odsúdený. O tom, či bude stíhaný väzobne, rozhodne súd v najbližších hodinách," dodala polícia.