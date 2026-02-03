Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 3. február 2026Meniny má Blažej
< sekcia Regióny

ROK V ČÍSLACH: Žarnovica zaznamenala pokles populácie aj pôrodnosti

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

V meste žilo na sklonku minulého roka celkom 5488 obyvateľov, čo je o 70 obyvateľov menej ako v roku 2024.

Autor TASR
Žarnovica 3. februára (TASR) - V Žarnovici uzavrelo počas minulého roka manželstvo celkom 40 párov, čo je od dva sobáše viac ako v roku 2024. Najmladšia nevesta mala 21 rokov, najstaršia 71. Najmladší ženích mal 25, najstarší 73 rokov. Vyplýva to z údajov miestnej matriky, ktoré zverejnila žarnovická samospráva.

V meste žilo na sklonku minulého roka celkom 5488 obyvateľov, čo je o 70 obyvateľov menej ako v roku 2024. Z toho bolo 2658 mužov a 2830 žien. Detí do 15 rokov bolo celkom 772 a seniorov nad 65 rokov celkom 1199. V meste žilo aj 101 obyvateľov s prechodným pobytom.

V roku 2025 sa v Žarnovici narodilo 30 detí, z toho 20 chlapcov a desať dievčat. Oproti predchádzajúcemu roku došlo k poklesu, narodilo sa o 13 detí menej. „Pri určení mien pre novorodencov sa rodičia inšpirovali rozmanitými menami z rôznych kultúr - Dorota, Emily, Izabela, Ľuboslava, Šarlota, Andreas, Leonard, Nael, Oskar, Teodor,“ uviedla samospráva.

V meste vlani poklesol aj počet úmrtí, celkom evidovali 56 úmrtí, čo je o desať menej ako v roku 2024. Žarnovická matrika evidovala aj 16 rozvodov. Štatistiky ukazujú, že najkratšie trvajúci zväzok bol necelé dva roky a najdlhšie trvajúci 55 rokov.
.

Neprehliadnite

Prezident prijal poverovacie listiny od veľvyslancov Ruska a Izraela

Slovenských lyžiarov vo Švajčiarsku zasypala lavína, jeden zomrel

Zraz hokejistov pred ZOH26 bez Hlavaja, Gernáta a Ružičku, cieľ Top8

KYSEĽ: Univerzitný hokej chceme zlepšovať, Česi sú Amerikou v prášku