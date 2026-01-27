Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Roklina Suchá Belá v Slovenskom raji je uzavretá

Na archívnej snímke roklina Suchá Belá. Foto: TASR Milan Kapusta

Obmedzenie platí až do odvolania. Dôvodom je úprava technických zariadení.

Autor TASR
Spišská Nová Ves 27. januára (TASR) - Roklinu Suchá Belá v Slovenskom raji od pondelka (26. 1.) uzavreli. Informovala o tom Správa Národného parku (NP) Slovenský raj s tým, že obmedzenie platí až do odvolania. Dôvodom je úprava technických zariadení.

„Momentálne sú odmontované rebríky a mostík, ktoré budú nahradené novými technickými zariadeniami. Rozsiahla oprava sa deje v období mimo hlavnej letnej sezóny a mimo obdobia hniezdenia vtákov, čo bola podmienka ochrany prírody, keďže počas opráv bude použitý vrtuľník,“ uviedla Správa NP.

Predpokladaná doba opravy je päť dní, avšak závisí od počasia. O otvorení najnavštevovanejšej rokliny v národnom parku bude správca infraštruktúry včas informovať.
.

