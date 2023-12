Roklinu Malý Kyseľ uzavreli, materiál na opravu tam vyvezú vrtuľníkom

Spišská Nová Ves 13. decembra (TASR) - V Slovenskom raji uzatvorili ďalšiu roklinu. Správa národného parku (NP) informovala, že sústava drevených rebríkov rokliny Malý Kyseľ s Machovým vodopádom je už v pomerne zlom technickom stave. Obec Hrabušice ako vlastník týchto technických sprístupňovacích zariadení naplánovala do ďalšej letnej turistickej sezóny ich výmenu. Dôvodom uzávery je navážanie materiálu na výmenu drevených rebríkov vrtuľníkom. Platiť bude až do odvolania.



"Pokiaľ si návštevníci plánujú túry, žiadame ich, aby sa vyhli nielen samotnej rokline, ale aj jej okoliu. V lesnom prostredí je v súčasnosti na stromoch veľké množstvo snehu a ľadu, čo spôsobuje vyššie riziko ich pádu, zvlášť pri prelete vrtuľníka," uvádza Správa NP. Platí to aj pre roklinu Suchá Belá, kde budú v nasledujúcich dňoch realizovať výmenu mostíka pomocou vrtuľníka na Misovom vodopáde.



Ochranári dodávajú, že doprava materiálu vrtuľníkom sa koná mimo obdobia hniezdenia vtákov a tiež vyššej návštevnosti. "Sú tak splnené základné ciele národného parku - čo najmenej narušená príroda a spokojný návštevník, ktorý ju sem prichádza obdivovať," uzavrela Správa NP.