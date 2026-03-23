Roklinu Suchá Belá tento týždeň uzatvoria

.
Na archívnej snímke roklina Suchá Belá. Foto: TASR Milan Kapusta

Dôvodom je výmena rebríkov pri Misových vodopádoch.

Spišská Nová Ves 23. marca (TASR) - Roklinu Suchá Belá v Slovenskom raji tento týždeň na niekoľko dní uzatvoria. Informovala o tom Správa Národného (NP) parku Slovenský raj s tým, že obmedzenie začne platiť v utorok 24. marca. Dôvodom je výmena rebríkov pri Misových vodopádoch.

Roklina bude podľa Správy NP uzavretá až do odvolania. „Predpokladaná dĺžka opravy je päť dní. O opätovnom otvorení budeme včas informovať,“ dodáva správca infraštruktúry.
.

