Roklinu Suchá Belá tento týždeň uzatvoria
Dôvodom je výmena rebríkov pri Misových vodopádoch.
Autor TASR
Spišská Nová Ves 23. marca (TASR) - Roklinu Suchá Belá v Slovenskom raji tento týždeň na niekoľko dní uzatvoria. Informovala o tom Správa Národného (NP) parku Slovenský raj s tým, že obmedzenie začne platiť v utorok 24. marca. Dôvodom je výmena rebríkov pri Misových vodopádoch.
Roklina bude podľa Správy NP uzavretá až do odvolania. „Predpokladaná dĺžka opravy je päť dní. O opätovnom otvorení budeme včas informovať,“ dodáva správca infraštruktúry.
