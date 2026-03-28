Roklinu Suchá Belá v Slovenskom raji opäť otvorili

Roklina Suchá Belá v Národnom parku Slovenský raj. Foto: TASR – Milan Kapusta

Informovala o tom Správa Národného parku (NP) Slovenský raj.

Autor TASR
Spišská Nová Ves 28. marca (TASR) - Roklina Suchá Belá v Slovenskom raji je po rekonštrukcii a výmene technických zariadení pri Misových vodopádoch od soboty opäť otvorená. Informovala o tom Správa Národného parku (NP) Slovenský raj.

"Naďalej sa pracuje okrem skvalitnenia technickej infraštruktúry aj na zlepšení informačného systému v tejto rokline, ktorý bude v blízkej budúcnosti zabudovaný priamo do vstupnej brány tejto rokliny," uviedla Správa NP. Cieľom aktivít je v maximálnej možnej miere zvýšiť informovanosť a bezpečnosť návštevníkov a eliminovať dlhé rady počas hlavnej sezóny.

Správa NP na sociálnej sieti zároveň upozornila záujemcov, aby pri plánovaní turistiky v súčasnosti mysleli na to, že došlo k výraznému ochladeniu a vo vyšších polohách Slovenského raja v piatok (27. 3.) napadla súvislá vrstva snehu.
