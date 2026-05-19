Rokliny a chodník Zajfy v Slovenskom raji opätovne otvorili
Autor TASR
Spišská Nová Ves 19. mája (TASR) - Rokliny v Slovenskom raji po dočasnej uzávere spôsobenej množstvom vody od utorka opätovne otvorili. Informovala o tom Správa Národného parku (NP) Slovenský raj s tým, že rovnako je znova sprístupnený aj turistický chodník Veľké a Malé Zajfy - Občasný prameň, ktorý bol od začiatku mája zatvorený pre rekonštrukciu.
„V roklinách stále pretrváva vysoký stav vody a ich prechod bude aj v nasledujúcich dňoch náročnejší než obvykle. Preto sa na turistiku nezabudnite vhodne vystrojiť. Základ je vysoká, nepremokavá obuv a náhradné ponožky v ruksaku,“ upozorňuje Správa NP.
Z hľadiska prechodu roklín sú pri súčasnom stave vody ťažšie priechodné rokliny, kde sa veľa kráča riečiskom. Ide konkrétne o časti Suchá Belá, Piecky, Veľký Sokol, Malý Kyseľ, Veľký Kyseľ. Ľahšie priechodné sú Kláštorská a Zejmarská roklina a Sokolia dolina.
