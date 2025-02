Rokliny a chodníky v Slovenskom raji sú miestami stále zľadovatené

Spišská Nová Ves 26. februára (TASR) - Po intenzívnych mrazoch z uplynulých týždňov sa aj v Slovenskom raji mierne oteplilo, avšak rokliny a turistické chodníky v národnom parku (NP) sú stále miestami kompletne zaľadnené. Upozorňuje na to Správa NP Slovenský raj. Pri príprave na turistiku preto odporúča návštevníkom, aby nezabúdali na pevnú obuv a protišmykové návleky s hrotmi.



"Stále sa nachádzame v období, keď sú dni pomerne krátke, preto je potrebné plánovať si túru tak, aby ste sa stihli bezpečne vrátiť ešte za vidna," uvádza Správa NP na sociálnej sieti.







Dodáva, že ferata HZS Kyseľ je uzatvorená z dôvodu zimnej uzávery. Všetky ostatné rokliny a turistické chodníky s výnimkou doliny Tiesňavy pri Stratenej sú otvorené. "V doline Tiesňavy pri Stratenej došlo k svahovému zosuvu, pri ktorom bol poškodený celý turistický chodník aj so zaisťovacími reťazami. Dolina tak bude až do odvolania dlhodobo uzatvorená," dodala Správa NP.