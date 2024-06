Spišská Nová Ves 13. júna (TASR) - Rokliny Slovenského raja ostávajú naďalej uzavreté, stav vody je extrémne vysoký a chodníky a technické zariadenia sú tak na mnohých miestach zaplavené. Informovala o tom Správa Národného parku (NP) Slovenský raj na webovej stránke s tým, že situáciu denne sledujú, aktuálny stav však nedovoľuje otvorenie roklín.



"Pred časom sme inštalovali v spolupráci so Slovenským hydrometeorologickým ústavom vodomerné zariadenie s elektronickým meraním a prenosom hodnôt v rokline Suchá Belá, ktoré má na základe viacročných pozorovaní pomôcť pri určení kritickej hranice, kedy je potrebné rokliny pre vysoký stav vody zavrieť. Tou hranicou je na základe viacročných pozorovaní 18 centimetrov. Od nedele (9. 6.) je stabilne na vodomernej late viac ako 20 centimetrov a pršať má aj počas štvrtka," uviedla Správa NP.



Ochranári aktuálne nevedia zaručiť, či budú rokliny otvorené počas nadchádzajúceho víkendu. Všetko závisí od počasia a hlavne zrážok. V piatok 14. júna bude správca infraštruktúry rokovať s Horskou záchrannou službou (HZS) a dotknutými obcami, aby prijali rozhodnutie, či bude možné rokliny opäť otvoriť. Správa NP ubezpečuje, že ak to bude len trochu možné a naplní sa prognóza poklesu hladín a počasia bez zrážok, rokliny opäť sprístupnia návštevníkom. "Prípadne aspoň tie, kde bude hladina najnižšia a technické zariadenia nepoškodené. Dlhodobo je takou Kláštorská roklina, ktorá je strmá a voda z nej najrýchlejšie odtečie, taktiež Sokolia dolina. Pravdepodobne najhoršia je v súčasnosti situácia v rokline Veľký Sokol a na Ferrate HZS Kyseľ, ktorá je do soboty sezónne uzavretá," dodáva Správa NP.