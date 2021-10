Rokovania o Novom Istropolise zamrzli podľa developera na mŕtvom bode

Na archívnej snímke starosta mestskej časti Bratislava - Nové Mesto Rudolf Kusý. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 1. októbra (TASR) - Rokovania s bratislavskou mestskou časťou Nové Mesto o projekte Nový Istropolis na Trnavskom mýte zamrzli na mŕtvom bode. Tvrdí to developer - spoločnosť Immocap - a zdôvodňuje to požiadavkami novomestského starostu Rudolfa Kusého. Tie podľa investora prekračujú zaužívanú prax a neprimeraným spôsobom presahujú aj kompetencie samotného starostu.Generálny riaditeľ Immocap Martin Šramko tvrdí, že aj po tom, ako súhlasili s mnohými podmienkami nad rámec zvyklostí a nad rámec našich povinností, starosta trvá na závratných sankciách voči ich spoločnosti.povedal Šramko.Starosta podľa vedenia Immocap presahuje svoje kompetencie a brzdí projekt Nový Istropolis. Developer pripomenul svoje verejné deklarovanie, že kultúrno-kongresové centrum postaví v projekte ako prvé. Rovnako aj súhlas s mnohými podmienkami, ktoré podľa investora idú nad rámec zaužívaných štandardov doma i v zahraničí.uviedol Šramko.Kusý pred niekoľkými dňami vyhlásil, že mu na základe viacerých skúseností s developermi v Bratislave nestačí len slovo či neurčité a nevymožiteľné sľuby. Požaduje, aby súčasťou záväzku bola aj pokuta v prípade, že investor Nový Istropolis nepostaví. Trvá tiež na tom, že v Novom Meste musia mať nové kultúrno-spoločenské centrum. Starosta koncom augusta zopakoval požiadavky, ktoré má na developera, pričom požaduje ich písomnú garanciu. Urobil tak v súvislosti so žiadosťou o vydanie búracieho povolenia pre súčasný Istropolis.Jednou z podmienok je vybudovanie kultúrno-spoločenského a kongresového centra v prvej fáze projektu, k čomu by sa mal developer zaviazať aj pod hrozbou sankcie. Žiada tiež zachovanie viacerých významných artefaktov či hodnotných stromov a zelene. Mestská časť spolu s hlavným mestom by mali mať zároveň možnosť vyjadriť sa k verejnému priestoru. Požiadavky nepovažuje za prehnané či neadekvátne.Na bratislavskom Trnavskom mýte, na mieste súčasného Domu odborov (Istropolis), plánuje Immocap vybudovať projekt Nový Istropolis. Počíta v ňom s kultúrno-spoločenským centrom, dvoma obytnými budovami, troma administratívnymi budovami i kongresovým hotelom. Z toho jedna stavba má mať výšku 116 metrov. Dom odborov a jeho okolie chce investor prestavať.