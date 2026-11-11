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Rokovanie krajín V4 v Bratislave prinesie dopravné obmedzenia

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Ilustračná snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič

S obmedzením treba počítať aj na Nábreží armádneho generála Ludvíka Svobodu, Pribinovej ulici, Vajanského nábreží, Rázusovom nábreží a Staromestskej ulici.

Autor TASR
Bratislava 11. novembra (TASR) - Rokovanie krajín V4 v Bratislave prinesie vo štvrtok a v piatok (12. - 13. 11.) krátkodobé dopravné obmedzenia v centre mesta. Súvisieť budú s presunmi zahraničnej delegácie. Na sociálnej sieti na to upozorňuje bratislavská krajská polícia.

Spresnila, že vo štvrtok v ranných aj večerných hodinách môžu vodiči zaznamenať obmedzenia v blízkosti Bratislavského hradu (Palisády, Mudroňova ulica). S obmedzením treba počítať aj na Nábreží armádneho generála Ludvíka Svobodu, Pribinovej ulici, Vajanského nábreží, Rázusovom nábreží a Staromestskej ulici. Aj v piatok môžu vodiči zaznamenať krátkodobé obmedzenie v uvedených úsekoch.

„Touto cestou žiadame vodičov, aby sa riadili pokynmi polície, ktorá bude počas krátkodobých dopravných obmedzení riadiť premávku. Vodiči môžu využiť do svojho cieľa aj alternatívne trasy,“ uzavrela polícia.
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