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Rokovanie krajín V4 v Bratislave prinesie dopravné obmedzenia
S obmedzením treba počítať aj na Nábreží armádneho generála Ludvíka Svobodu, Pribinovej ulici, Vajanského nábreží, Rázusovom nábreží a Staromestskej ulici.
Autor TASR
Bratislava 11. novembra (TASR) - Rokovanie krajín V4 v Bratislave prinesie vo štvrtok a v piatok (12. - 13. 11.) krátkodobé dopravné obmedzenia v centre mesta. Súvisieť budú s presunmi zahraničnej delegácie. Na sociálnej sieti na to upozorňuje bratislavská krajská polícia.
Spresnila, že vo štvrtok v ranných aj večerných hodinách môžu vodiči zaznamenať obmedzenia v blízkosti Bratislavského hradu (Palisády, Mudroňova ulica). S obmedzením treba počítať aj na Nábreží armádneho generála Ludvíka Svobodu, Pribinovej ulici, Vajanského nábreží, Rázusovom nábreží a Staromestskej ulici. Aj v piatok môžu vodiči zaznamenať krátkodobé obmedzenie v uvedených úsekoch.
„Touto cestou žiadame vodičov, aby sa riadili pokynmi polície, ktorá bude počas krátkodobých dopravných obmedzení riadiť premávku. Vodiči môžu využiť do svojho cieľa aj alternatívne trasy,“ uzavrela polícia.
Spresnila, že vo štvrtok v ranných aj večerných hodinách môžu vodiči zaznamenať obmedzenia v blízkosti Bratislavského hradu (Palisády, Mudroňova ulica). S obmedzením treba počítať aj na Nábreží armádneho generála Ludvíka Svobodu, Pribinovej ulici, Vajanského nábreží, Rázusovom nábreží a Staromestskej ulici. Aj v piatok môžu vodiči zaznamenať krátkodobé obmedzenie v uvedených úsekoch.
„Touto cestou žiadame vodičov, aby sa riadili pokynmi polície, ktorá bude počas krátkodobých dopravných obmedzení riadiť premávku. Vodiči môžu využiť do svojho cieľa aj alternatívne trasy,“ uzavrela polícia.