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Rokovanie krajín V4 v Bratislave prinesie dopravné obmedzenia
Približne od 15.00 h môžu vodiči zaznamenať krátkodobé dopravné obmedzenia spojené s presunom delegácie.
Autor TASR
Bratislava 23. novembra (TASR) - Rokovanie krajín Vyšehradskej skupiny (V4) v Bratislave prinesie dopravné obmedzenia. Centrom hlavného mesta sa bude poobede a následne večer presúvať zahraničná delegácia. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.
„Približne od 15.00 h môžu vodiči zaznamenať krátkodobé dopravné obmedzenia spojené s presunom delegácie,“ priblížila polícia. Trasa povedie cez hraničný priechod Jarovce smerom na diaľnicu D2, cez Einsteinovu ulicu, Nový most, Hodžovo námestie a Námestie 1. mája. Od 16.45 h pôjde delegácia cez hraničný priechod Rajka, smerom na diaľnicu D2, Most Lanfranconi, Botanickú ulicu a Nábrežie armádneho generála Ludvíka Svobodu. Ďalší presun je naplánovaný od 17.00 h, a to od Letiska M. R. Štefánika, smerom na diaľnicu D1, cez Einsteinovu ulicu, Nový most, Hodžovo námestie až na Bratislavský hrad po uliciach Palisády a Mudroňova.
„Taktiež dnes vo večerných hodinách okolo 22.00 h môžu vodiči zaznamenať krátkodobé obmedzenie v uvedených úsekoch pri presune delegácie z Bratislavy,“ doplnila polícia.
Zároveň žiada vodičov, aby sa riadili jej pokynmi, prípadne do svojho cieľa využili alternatívne trasy.
„Približne od 15.00 h môžu vodiči zaznamenať krátkodobé dopravné obmedzenia spojené s presunom delegácie,“ priblížila polícia. Trasa povedie cez hraničný priechod Jarovce smerom na diaľnicu D2, cez Einsteinovu ulicu, Nový most, Hodžovo námestie a Námestie 1. mája. Od 16.45 h pôjde delegácia cez hraničný priechod Rajka, smerom na diaľnicu D2, Most Lanfranconi, Botanickú ulicu a Nábrežie armádneho generála Ludvíka Svobodu. Ďalší presun je naplánovaný od 17.00 h, a to od Letiska M. R. Štefánika, smerom na diaľnicu D1, cez Einsteinovu ulicu, Nový most, Hodžovo námestie až na Bratislavský hrad po uliciach Palisády a Mudroňova.
„Taktiež dnes vo večerných hodinách okolo 22.00 h môžu vodiči zaznamenať krátkodobé obmedzenie v uvedených úsekoch pri presune delegácie z Bratislavy,“ doplnila polícia.
Zároveň žiada vodičov, aby sa riadili jej pokynmi, prípadne do svojho cieľa využili alternatívne trasy.